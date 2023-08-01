Праздники и выходные в августе 2023. Что будем отмечать и будет ли выходной на День Независимости

Рабочие и выходные дни в августе

В августе 31 календарный день, из которых только 8 будут выходными - субботы и воскресенья. 23 дня будут рабочими.

Выходные: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа.

Дополнительного выходного дня в связи с Днем Независимости в этом году не будет. По статье 73 Кодекса законов о труде, дни государственных праздников - выходные.

И если дата выпадает на субботу или воскресенье, выходным днем становится автоматический следующий рабочий день. Кроме того, в Украине существует практика переноса рабочих дней.

24 августа в этом году выпадает на четверг и следующий рабочий день, 25 августа, мог бы быть перенесен, чтобы украинцы получили сразу 4 выходных дня подряд.

Но из-за военного положения все дополнительные выходные отменены, поэтому 24 августа будет рабочим днем.

Календарь праздников на август 2023 года

1 августа - День инкассатора

2 августа - День аэромобильных войск

5 августа - Международный день светофора

7 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины

9 августа - Международный день коренных народов мира

12 августа - Международный день молодежи

13 августа - День строителя

13 августа - День работников ветеринарной медицины

14 августа - Медовый Спас, или Маковея

15 августа - День археолога

19 августа - День пасечника, Преображение Господне (Яблочный Спас)

21-25 августа - Курбан-байрам

23 августа - День Государственного Флага Украины

24 августа - День Независимости Украины

26 августа - День авиации Украины

26 августа - День дальнобойщика

27 августа - День шахтера

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа - День памяти защитников Украины, Ореховый (Хлебный) Спас