Свята та вихідні у серпні 2023. Що відзначатимемо і чи буде вихідний на День Незалежності
Серпень – важливий період у житті кожного українця, бо саме цього місяця вся країна відзначає День Незалежності. Зазвичай це свято відзначають із великим розмахом та проводять концерти, заходи та парад, а також українці отримують додатковий вихідний.
Які важливі свята відзначатимемо у серпні 2023 року і чи буде додатковий вихідний цього місяця - читайте у матеріалі Styler.
Робочі та вихідні дні у серпні
У серпні 31 календарний день, з яких лише 8 будуть вихідними – суботи та неділі. 23 дні будуть робітниками.
Вихідні: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 серпня.
Додаткового вихідного дня у зв'язку із Днем Незалежності цього року не буде. За статтею 73 Кодексу законів про працю, дні державних свят – вихідні.
І якщо дата випадає на суботу чи неділю, вихідним днем стає автоматичний наступний робочий день. Крім того, в Україні існує практика перенесення робочих днів.
24 серпня цього року випадає на четвер і наступний робочий день, 25 серпня, міг би бути перенесений, щоб українці отримали одразу 4 вихідні дні поспіль.
Але через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовані, тому 24 серпня буде робочим днем.
Календар свят на серпень 2023 року
1 серпня – День інкасатора
2 серпня - День аеромобільних військ
5 серпня – Міжнародний день світлофора
7 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України
8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України
9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
12 серпня – Міжнародний день молоді
13 серпня – День будівельника
13 серпня – День працівників ветеринарної медицини
14 серпня – Медовий Спас, або Маковея
15 серпня – День археолога
19 серпня - День пасічника, Преображення Господнє (Яблучний Спас)
21-25 серпня - Курбан-байрам
23 серпня – День Державного Прапора України
24 серпня – День Незалежності України
26 серпня – День авіації України
26 серпня - День далекобійника
27 серпня – День шахтаря
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
29 серпня – День пам'яті захисників України, Горіховий (Хлібний) Спас
До речі, ми раніше давали календар днів Ангела на серпень 2023 року.
А також писали про те, які дні у серпні будуть вдалими, а які небезпечними.