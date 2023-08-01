Праздники и выходные в августе 2023. Что будем отмечать и будет ли выходной на День Независимости
Август - важный период в жизни каждого украинца, так как именно в этом месяце вся страна отмечает День Независимости. Обычно этот праздник отмечают с большим размахом и проводят концерты, мероприятия и парад, а также украинцы получают дополнительный выходной.
Какие важные праздники будем отмечать в августе 2023 года и будет ли дополнительный выходной в этом месяце - читайте в материале Styler.
Рабочие и выходные дни в августе
В августе 31 календарный день, из которых только 8 будут выходными - субботы и воскресенья. 23 дня будут рабочими.
Выходные: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 августа.
Дополнительного выходного дня в связи с Днем Независимости в этом году не будет. По статье 73 Кодекса законов о труде, дни государственных праздников - выходные.
И если дата выпадает на субботу или воскресенье, выходным днем становится автоматический следующий рабочий день. Кроме того, в Украине существует практика переноса рабочих дней.
24 августа в этом году выпадает на четверг и следующий рабочий день, 25 августа, мог бы быть перенесен, чтобы украинцы получили сразу 4 выходных дня подряд.
Но из-за военного положения все дополнительные выходные отменены, поэтому 24 августа будет рабочим днем.
Календарь праздников на август 2023 года
1 августа - День инкассатора
2 августа - День аэромобильных войск
5 августа - Международный день светофора
7 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины
9 августа - Международный день коренных народов мира
12 августа - Международный день молодежи
13 августа - День строителя
13 августа - День работников ветеринарной медицины
14 августа - Медовый Спас, или Маковея
15 августа - День археолога
19 августа - День пасечника, Преображение Господне (Яблочный Спас)
21-25 августа - Курбан-байрам
23 августа - День Государственного Флага Украины
24 августа - День Независимости Украины
26 августа - День авиации Украины
26 августа - День дальнобойщика
27 августа - День шахтера
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа - День памяти защитников Украины, Ореховый (Хлебный) Спас
Кстати, ранее мы давали календарь дней Ангела на август 2023 года.
А также писали о том, какие дни в августе будут удачными, а какие опасными.