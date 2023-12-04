Свята без стресу. 8-кроковий план підготовки для Різдва та Нового року, завдяки якому ви усе встигнете

Складіть список та врахуйте усі побажання родини. Не думайте, що усе краще тримати у голові. Якщо ви запишете список справ, від подарунків до вечірок та проведення посиденьок із родиною, ви точно нічого не забудете. Також варто спланувати свій час після канікул. Ви точно хочете бути бадьорою та не втомленою, тому передивіться свій план та знайдіть незначні справи, які можна викреслити.

Сплануйте бюджет та спробуйте схитрувати. Звісно, без подарунків для дітей ніяк не обійтися. Але ви можете встановити ліміт витрат і прорахувати, скільки грошей вам можна зекономити. Замість того, аби дарувати друзям коштовні подарунки, запропонуйте їм теплі посиденьки за кавою - більшість оцінить таку ідею, а ви зумієте не залишитися з пустим гаманцем наприкінці свят.

Як пережити свята без стресу (фото: freepik.com)

Розставляйте пріоритети. Ви точно захочете побачитися з усіма родичами та друзями, але "розірватися" ви також не зможете. Тому запишіть усіх, з ким хочете провести час. А потім подумайте, чи зможете ви перенести частину зустрічей на періоди до та після свят. Тоді у вас буде більше часу і ніхто не образиться, адже ви усе одно приділите увагу.

Не тисніть на себе та дітей з родичами. Якщо ви втомилися від звичних святкових страв, не обов'язково їх готувати. Подумайте, чого дійсно усі хочуть. І якщо це буде легка вечеря без індички та салатів - хто вам заборонить скласти нове меню?

Свята мають приносити радість, а не вичавлювати з вас усі соки (фото: freepik.com)

Підготуйте дітей. Іноді малеча відмовляється від святкової вечері або не хоче довго сидіти за столом. Не треба їх змушувати. Погодуйте їх в обід, а ввечері дайте їм можливість спокійно гратися. Так ніхто не буде нервувати, ви зможете спокійно сидіти за столом, а дітлахи - розважатися.

Не мрійте про ідеальне свято. Настав час визнати, що Різдво або Новий рік ніколи не будуть ідеальними, щось завжди може піти не так. Тому якщо у вас не буде завищених очікувань, ви будете менше розчаровуватися. Навіть якщо у вас підгорить печиво - навчіться з цього сміятися.

Налаштуйте себе на позитив (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Не порівнюйте себе з іншими. Звісно, в Instagram ви побачите безліч фото з ідеальним святкуванням. Але не треба порівнювати себе з блогерами та тими, хто лише малює "картинку". Ваші діти пам'ятатимуть приємний вечір із вами та фільмом, з какао та теплими розмовами. А ось ідеальний посуд або ж натерті виделки вони точно забудуть.

Подумайте про свята заздалегідь. Цей пункт варто враховувати наприкінці канікул. Коли ви будете збирати прикраси та пакувати ялинку, напишіть "звіт". Перерахуйте усі промахи та перемоги цьогорічних свят. Так ви зможете врахувати усі помилки вже наступної зими.