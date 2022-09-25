Свята і вихідні жовтня 2022: чи будуть додаткові вихідні на Покрову

Скільки буде вихідних і робочих днів

У жовтні завжди 31 календарний день, з яких 21 день - робочий, а 10 днів - будуть вихідними.

Вихідні дні випадають на такі дати: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 жовтня.

Щороку з 2015-го є державним святом і неробочим днем - 14 жовтня в День захисників і захисниць України (в цей день також Покрови і День Українського Козацтва).

Але через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня. 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року, тож поки додаткових днів для відпочинку в нашому календарі не буде.

Коли День вчителя і Хелловін

День працівників освіти традиційно відзначається в першу неділю жовтня. У педагогів цей день - вихідний, тому традиційно їх заведено вітати напередодні, тобто в п'ятницю.

Хелловін відзначається щорічно з 31 жовтня на 1 листопада. У багатьох країнах Європи його називають Днем Всіх Святих. Люди прикрашають своє житло гарбузами та різними прикрасами в стилі свята, а діти переодягаються в костюми та випрошують частування.

Фото: Хелловін чудово прижився в нашій культурі (pixabay)

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