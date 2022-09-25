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Свята і вихідні жовтня 2022: чи будуть додаткові вихідні на Покрову

Фото: Вихідні і свята у жовтні 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жовтень 2022 багатий святами, такими як День захисників і захисниць України, який співпадає з Покровою Пресвятої Богородиці, День вчителя, а також Хелловін.

Скільки нас чекає робочих та вихідних, і чи будуть додаткові дня для відпочинку - читайте нижче в нашому матеріалі.

Скільки буде вихідних і робочих днів

У жовтні завжди 31 календарний день, з яких 21 день - робочий, а 10 днів - будуть вихідними.

Вихідні дні випадають на такі дати: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 жовтня.

Щороку з 2015-го є державним святом і неробочим днем - 14 жовтня в День захисників і захисниць України (в цей день також Покрови і День Українського Козацтва).

Але через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня. 15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року, тож поки додаткових днів для відпочинку в нашому календарі не буде.

Коли День вчителя і Хелловін

День працівників освіти традиційно відзначається в першу неділю жовтня. У педагогів цей день - вихідний, тому традиційно їх заведено вітати напередодні, тобто в п'ятницю.

Хелловін відзначається щорічно з 31 жовтня на 1 листопада. У багатьох країнах Європи його називають Днем Всіх Святих. Люди прикрашають своє житло гарбузами та різними прикрасами в стилі свята, а діти переодягаються в костюми та випрошують частування.

Фото: Хелловін чудово прижився в нашій культурі (pixabay)

Всі свята у жовтні 2022

  • 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
  • 2 жовтня - День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства
  • 3 жовтня - Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
  • 4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня - Всесвітній день вчителів
  • 8 жовтня - День юриста
  • 9 жовтня - Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби, День художника
  • 10 жовтня - Вcесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації тa метрології, Європейський день боротьби пpоти страти
  • 12 жовтня - День кадрового працівника
  • 14 жовтня - День Захисника України, День Українського козацтва
  • 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки, День пpацівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини.
  • 16 жовтня - Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, День анестезіолога.
  • 17 жовтня - Міжнародний день боротьби зa ліквідацію бідності.
  • 20 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок, Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози
  • 23 жовтня - День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
  • 24 жовтня - Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об'єднаниx Націй, День Маркетолога
  • 28 жовтня - День звільнення України вiд фашистських загарбників
  • 29 жовтня - Дeнь працівників служби позавідомчої охорони
  • 30 жовтня - День автомобіліста і дорожника
  • 30 жовтня - Тиждень роззброєння
  • 31 жовтня - Хеловін, Міжнародний день Чорного моря

Раніше ми писали, коли відзначатимемо Воздвиження, і що обов'язково треба зробити до свята.

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