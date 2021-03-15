Священник рассказал, как отпустил грехи маньяку Оноприенко и не сдал его органам

Он рассказал, что отпускал грехи Оноприенко до того, как его поймали. Маньяк признался священнику, что совершил убийство. При этом он призвал священника сдать его полиции, но Павел не стал этого делать.

"Был такой человек, который убил 56 человек. Он уже умер. Он пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и говорит: "Я убил". Я говорю: "Ну, осознай". Он: "Заявляй на меня, иди в милицию". Я говорю: "Я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель - привести вас к покаянию", - рассказал Павел.

Он посоветовал Оноприенко не причинять больше никому зла, но слова священника его не остановили.

При этом на суде маньяк сознался, что Павел его предупреждал, что если он совершит еще одно убийство, то его задержат.

Настоятель Киево-Печерской лавры отпустил грехи маньяку Оноприенко (видео: YouTube)

Кто такой Анатолий Оноприенко?

Оноприенко известный украинский серийный маньяк, который в период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. Его жертвами стали 11 детей. Остается также большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов.

В 1996 году маньяка задержали. Изначально ему грозила смертная казнь, но потом приговор заменили на пожизненное заключение. В 2013 году Оноприенко умер от сердечной недостаточности в тюрьме.