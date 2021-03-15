Священик розповів, як відпустив гріхи маніякe Онопрієнку і не здав його органам

Він розповів, що відпускав гріхи Онопрієнку до того, як його зловили. Маніяк зізнався священнику, що скоїв вбивство. При цьому він закликав священника здати його поліції, але Павло не став цього робити.

"Був такий чоловік, який вбив 56 осіб. Він вже помер. Він прийшов до мене на сповідь до церкви в Нововолинську і говорить: "Я вбив". Я кажу: "Ну, усвідом". Він: "Заяви на мене, йди в міліцію". Я кажу: "Я не дільничний, щоб заявляти на вас. Моя мета - привести вас до покаяння", - розповів Павло.

Він порадив Онопрієнко не завдавати більше нікому зла, але слова священника його не зупинили.

При цьому на суді маніяк зізнався, що його Павло попереджав, що якщо він скоїть ще одне вбивство, то його затримають.

Настоятель Києво-Печерської лаври відпустив гріхи маніяку Онопрієнку (відео: YouTube)

Хто такий Анатолій Онопрієнко?

Онопрієнко відомий український серійний маніяк, який у період з 1989 по 1996 роки вбив 52 людини. Його жертвами стали 11 дітей. Залишається також велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів.

У 1996 році маніяка затримали. Спочатку йому загрожувала смертна кара, але потім вирок замінили на довічне ув'язнення. У 2013 році Онопрієнко помер від серцевої недостатності у в'язниці.