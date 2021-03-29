Священник ПЦУ рассказал, в какую дату должны праздновать Пасху православные и католики

Священник напомнил, что на Первом Вселенском соборе, среди прочего, решили, что все христиане будут праздновать Пасху Христову в один день. Они решили следовать Александрийской пасхалии.

"Алгоритм такой: 1) сначала должно наступить весеннее равноденствие, 2) далее должно наступить полнолуние, 3) в ближайшее воскресенье после этого - Пасха. И что мы видим в этом году? Равноденствие наступает 21 марта по новому стилю. Равноденствие - это астрономически легко вычисляется, когда день равен ночи. Тут никаких вопросов, казалось бы, нет. Полнолуние, согласно астрономическому календарю, наступит 28 марта. Поскольку это будет поздний вечер, то литургически это уже будет воскресенье", - написал Дудченко.

Он удивился, почему же у православных Пасха все-таки будет праздноваться 2 мая.

"Все из-за того, что за основу вычисления у нас берется не равноденствие, а условное равноденствие, то есть 21 марта по старому стилю - день, который фактически не является равноденствием, а в нынешнем веке опаздывает на 13 дней. Поэтому мы будем ждать следующего полнолуния, а потом воскресенья. Поэтому я за новый стиль и за новую пасхалию. Потому что надо жить не фантазиями, а реальностью. И чтобы хранить верность решению Первого Вселенского собора, Пасху надо праздновать всем христианам вместе", - считает священник.