"Своя сорочка". Дивіться чуттєве відео про вишиванку, яке пробирає до мурашок

Про що відео "Своя сорочка"

Один з основних посилів, закладених у відео, є те, що не в усіх із нас шлях до усвідомлення себе патріотами був рівним і послідовним.

"Не всі змалечку були звичні до українських традицій, не всім знання й любов до свого коріння передалося в спадок. Багатьом з нас непросто було “продертись” до тієї національної самоідентифікації й любові до всього свого. Наші бабусі ще ностальгували за своєю юністю в СРСР, мами пережили перебудову, та й ми малі нудилися на уроках укрліту, мріяли про тамагочі та бургер, хотіли побачити світ", - кажуть автори ролика.

"І побачили. І от парадокс", - додають вони.

Кадр з відео

Адже саме сьогодні, коли наш спільний дім - Україна - в біді, у багатьох із нас "нарешті вповні прорізався потяг до всього свого".

"Нарешті близькими стали рядки "сумних поетів", нарешті стало ясно, чого ж "ревів ревучий". І ось і пагорби рідного міста, і пісні Українського радіо з бабусиного передавача, і навіть речі, які нас дратували колись, як-то міцне слівце продавчині на базарі, чи цар-балкони… Все стало щемко рідним", - коментують у Etnodim.

"І як ніколи сьогодні хочеться зрозуміти своє коріння, по-справжньому, глибинно розібратись, що ж це за хрестик на вишитій сорочці. І хочеться зрозуміти це за минулі покоління і передати наступним", - резюмують вони.

Текст відео "Своя сорочка":

Моя бабця хотіла назад в СРСР

І читала російську класику,

Моя мама чекала на "американ боя"

На новенькій вишневій "дев'ятці",

Я продала б мою дитячу душу

За Хеппі Міл замість дерунів.

Я втомилась від цього вайбу:

Знову "як умру то поховайте",

Тарасе, Лесю, а жити коли?!

У нас вічно ревуть воли…

В італійців он дольче віта.

Вері соррі, баста, фініта!

Я хочу бути людиною світу!

Мені минає вже скількись літ,

І я давно вже космополітка,

От тільки більше за все на світі

Мені хочеться дерунів.

Ви спитаєте: "ху а ю?"

Ви спитаєте: “ве а ю фром?"

Я скажу: "я людина світу, яка більш за все хоче додому".

Додому - де все можливо,

Де не треба просити двічі,

Де правду говорять у вічі,

Де навіть лайка звучить ласкаво,

Де жде мій стільчик у "Світі кави".

Де мої ніжні сумні поети

Лежать у травах,

Де жартують навіть про ядерний спалах

(не кажучи вже про "шахеди").

Бо ніде не співають так ніжно,

І ніде не працюють так люто,

Бо ні в яких інших лісах

Не знайти мені сонце-руту…

Тарасе, які були шанси

Зрозуміти тебе у 13?

Я хочу знати, про що цей хрестик,

Хочу знати, звідки ця квітка,

Хочу знати за бабцю і маму,

Хочу все передати дітям.

Хочу вишити все на серці - стібочок за стібочком,

Щоб звідусіль повертатись

Додому.

В свою сорочку.

Реакція українців на відео

Відео активно шириться соціальними мережами і збирає тисячі схвальних відгуків. Українці зізнаються: кадри пробирають до мурашок, а на очі накочуються сльози…

"Etnodim зробили дуже чутливу рекламу, яку я тільки бачив за останній час", - прокоментував Ігор Лаченков, який, до слова, теж присутній у відео.

Ось ще кілька коментарів: