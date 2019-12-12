Своих не бросаем: болельщики мощно поддержали Маркива на матче Шахтер - Аталанта (фото)

На футбольном матче болельщики поддержали Маркива (Фото: коллаж РБК-Украина)

На матче "горняков" с итальянской "Атлантой" болельщики развернули огромный баннер

Украинские болельщики на футбольном матче Лиги чемпионов "Шахтер" - "Аталанта" поддержали арестованного и осужденного в Италии нацгвардейца и ветерана АТО Виталия Маркива. Фаны развернули на центральной трибуне огромный баннер "L Italia, libera Vitaliy! #FreeMarkiv" - "Италия, освободи Виталия Маркива". Об этом передал известный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Также в сети опубликованы соответствующие фото.

Сама игра состоялась на центральной трибуне стадиона ОСК "Металлист" в Харькове и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

"Своих не бросаем!.. Свобода Маркиву - это требование справедливости, и требование покончить с позорным влиянием российских спецслужб в итальянской судебной власти. Украина никогда не откажется от борьбы за свободу Виталия! Спасибо огромное всем, кто сделал и развернул плакат на стадионе!" - написал он.

На матче Шахтер - Атланта болельщики поддержали Виталия Маркива (Фото: facebook.com/butusov.yuriy)

Напомним, гражданина Укрины и Италии бывшего военнослужащего Национальной гвардии и ветерана АТО Виталия Маркива суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам лишения свободы. Его обвиняли в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе под Славянском в 2014 году.

Украина уже подала апелляцию на на решение итальянского суда, которое считает несправедливым и принятым с нарушением основных правовых принципов. Сейчас Виталий содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

Пользователи сети в целом одобрительно отозвались об инициативе футбольных болельщиков, однако в комментариях присутствует и определенный скепсис и звучат предложения о подаче апелляции на судебный вердикт как более действенный шаг для защиты Маркива .

Респект!

Молодцы!

Свободу Маркиву, надо боротся!

Причем здесь футбол? Если кого-то несправедливо осудили, надо нанимать адвокатов и подавать апелляцию, а не стоять с лозунгами на футболе. А то такое впечатление, что на самом деле приехали на футбол, но чтобы выглядеть политически активными, решили помитинговать. Итальянцам от этого ни холодно ни жарко. И реакции со стороны итальянского правительства тоже не будет.

Скрин комментариев: facebook.com/butusov.yuriy