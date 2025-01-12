"Свіжі" серіали, від яких важко відірватися. 5 сюжетів на будь-який смак

"Агентство"

Цей серіал розповість про агента ЦРУ, який присвятив останні декілька років свого життя на те, аби працювати на спецслужби, вербувати нових людей. Але він отримає шанс вийти з-під прикриття та повернутися до свого минулого. Втім, небезпечні ігри та шпигунські афери не дадуть головному герою про себе забути.

"Високий потенціал"

А цей міні-серіал розповість про жінку, яка мусить самотужки виховувати дітей. Вона намагається заробляти, а тому працює прибиральницею. Втім, жінка швидко розуміє, що може робити значно більше. Вона випадково долучається до розслідування, що стає початком неймовірних подій в її житті.

"Землевласник"

Атмосферний та дуже цікавий серіал розповість про Техас, в якому є все: ризик, пригоди, великі гроші та злочини. І головний герой мусить балансувати між цим всім, аби не втратити бізнес та не потрапити в халепу.

"Нічого не кажи"

Нетиповий серіал, який сподобається фанатам "документалок" та історій, в основу яких покладено реальні події. Сюжет побудовано навколо сестер, які погоджуються на дуже небезпечні вчинки заради ІРА. Втім, це не нудна історична стрічка, на вас чекає насичений та динамічний сюжет.

"Первісна Америка"

Вестерн, який точно "зайде" поціновувачам "Доларової трилогії". Складні часи та небезпека, яка буквально всюди - люди мусять виживати в Юті у 1857 році. Чи зможе вдова з сином знайти порятунок та не загинути? Сюжет побудовано дійсно цікаво, а деякі сцени вразять вас реалізмом та кривавістю.