Світові знаменитості обожнюють ці горіхи за їх суперкористь: є в кожному магазині

Які світові зірки обожнюють фісташки?

Гвінет Пелтроу

Відома своїми нестандартними підходами до здорового харчування, Гвінет також цінує корисні властивості горіхів. Зазвичай, вона додає їх у страви в невеликій кількості.

Міранда Керр

Австралійська супермодель та засновниця бренду органічної косметики KORA Organics є прикладом здорового способу життя. Вона часто ділиться своїми секретами краси та харчування, наголошуючи на важливості натуральних продуктів, серед яких є й фісташки як джерело корисних жирів та антиоксидантів.

Доведена користь фісташок для здоров'я:

Наукові дослідження підтверджують численні переваги вживання фісташок:

Підтримка здоров'я серця

Регулярне вживання фісташок пов'язують зі зниженням артеріального тиску та рівня "поганого" холестерину, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Контроль ваги

Завдяки високому вмісту білка та клітковини, фісташки допомагають довше зберігати відчуття ситості, запобігаючи переїданню та сприяючи контролю ваги.

Регулювання рівня цукру в крові

Фісташки можуть бути корисними для людей з діабетом 2 типу або переддіабетом, допомагаючи стабілізувати рівень глюкози в крові завдяки балансу корисних жирів, білків та клітковини.

Покращення зору

Лютеїн та зеаксантин, що містяться у фісташках, є важливими для здоров'я сітківки ока та можуть допомогти запобігти віковій макулярній дегенерації.

Підтримка здоров'я кишківника

Клітковина у фісташках сприяє зростанню корисних кишкових бактерій, які виробляють важливі жирні кислоти для здоров'я травної системи.

Зниження рівня стресу

Дослідження показують, що фісташки можуть допомогти знизити рівень гормону стресу – кортизолу.

Покращення чоловічого здоров'я

Завдяки вмісту омега-3 жирних кислот, цинку та селену, фісташки можуть позитивно впливати на кровообіг та репродуктивну функцію у чоловіків.

Підтримка краси шкіри

Вітамін Е та антиоксиданти у фісташках сприяють здоров'ю шкіри, волосся та нігтів.