Світові зірки відзначили український фільм: що відомо

Фільм "Довга Доба" Алана Бадоєва, який можна дивитися на YouTube, переміг на першому фестивалі документального кіно Cinema for Victory.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу режисера розповідає, чим стрічка вразила іменитих зірок світової кіноіндустрії.
Ukrainian National Film Festival Cinema for Victory - це кінофестиваль фільмів, які були зняті під час російсько-української війни.
До цьогорічної конкурсної програми кінофестивалю увійшли 20 стрічок. Серед журі Cinema for Victory були такі світові зірки як: Шон Пенн, Лієв Шрайбер, Андре Сінгер, Абель Феррара, Майкл Волдман, Бо Тенгберг, а також українські митці серед яких: Ольга Пантелеймонова, Сергій Михальчук, Ірина Мельник.
Фільм українського кліпмейкера отримав нагороду (фото: пресслужба Алана Бадоєва)
Перемогу в головній номінації Алан Бадоєв присвятив героям фільму.
"Дякую кожному герою нашої стрічки, це перш за все ваша нагорода", - прокоментував перемогу Бадоєв.
До слова, грошова винагорода за перемогу у кінофестивалі склала 100 000 грн. Цю суму команда "Довгої Доби" додасть до благодійного збору фільму, який було розпочато з кінопрокатом стрічки.
Усі кошти передадуть на лікування тяжкопоранених військових.
Додамо, що на сьогодні фільм зібрав вже більше мільйона гривень.
"З моменту виходу фільму я ще більше полюбив людей України, бо те з якою відданістю ви йшли на перегляди, як ви підтримували, та те що запитували після перегляду, все це свідчить про великі серця та розум. Дякую!” - говорить режисер.
Раніше стало відомо, що фільм "20 днів у Маріуполі" отримав чергову міжнародну премію.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що у Marvel заінтригували трейлером фільму "Дедпул та Росомаха".