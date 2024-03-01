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Світові зірки відзначили український фільм: що відомо

Кадр з фільму “Довга доба"
Автор: Поліна Іваненко

Фільм "Довга Доба" Алана Бадоєва, який можна дивитися на YouTube, переміг на першому фестивалі документального кіно Cinema for Victory.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу режисера розповідає, чим стрічка вразила іменитих зірок світової кіноіндустрії.

Хто визначав переможців фестивалю

Ukrainian National Film Festival Cinema for Victory - це кінофестиваль фільмів, які були зняті під час російсько-української війни. 

До цьогорічної конкурсної програми кінофестивалю увійшли 20 стрічок. Серед журі Cinema for Victory були такі світові зірки як: Шон Пенн, Лієв Шрайбер, Андре Сінгер, Абель Феррара, Майкл Волдман, Бо Тенгберг, а також українські митці серед яких: Ольга Пантелеймонова, Сергій Михальчук, Ірина Мельник.

Фільм українського кліпмейкера отримав нагороду (фото: пресслужба Алана Бадоєва)

Що дає перемога у фестивалі?

Перемогу в головній номінації Алан Бадоєв присвятив героям фільму.

"Дякую кожному герою нашої стрічки, це перш за все ваша нагорода", - прокоментував перемогу  Бадоєв.

До слова, грошова винагорода за перемогу у кінофестивалі склала 100 000 грн. Цю суму команда "Довгої Доби" додасть до благодійного збору фільму, який було розпочато з кінопрокатом стрічки. 

Усі кошти передадуть на лікування тяжкопоранених військових. 

Додамо, що на сьогодні фільм зібрав вже більше мільйона гривень.

"З моменту виходу фільму я ще більше полюбив людей України, бо те з якою відданістю ви йшли на перегляди, як ви підтримували, та те що запитували після перегляду, все це свідчить про великі серця та розум. Дякую!” - говорить режисер.

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