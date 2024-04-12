Світова поп-зірка померла у віці 30 років. Вона була видатною фігурою

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання All K-Pop.

Що відомо про смерть Пак Бо Рам

Відомо, що серце співачки перестало битися в ніч на 12 квітня.

Напередодні, як розповіли представники південнокорейської поліції, дівчина була на приватній вечірці у свого друга.



Пак Бо Рам (фото: instagram.com/ramramram2)

Близько 22:00 Пак Бо Рам пішла у вбиральню і довго не виходила звідти, тож один з її друзів вирішив перевірити, чи все нормально.

Коли він увійшов до вбиральні, то виявив співачку "над раковиною без свідомості". Присутні на вечірці люди відразу викликали швидку і спробували провести серцево-легеневу реанімацію своїй подрузі. Однак марно.



Пак Бо Рам (фото: instagram.com/ramramram2)

Лікарі швидкої, які прибули на місце трагедії, доставили Пак Бо Рам до лікарні Гурі університету Ханьян. Але врятувати артистку не вдалося.

Поліція має намір продовжити розслідування причини смерті, звернувшись до Національної служби судово-медичної експертизи.



Пак Бо Рам (фото: instagram.com/ramramram2)

Що відомо про Пак Бо Рам

Пак Бо Рам привернула увагу широкого загалу, коли з’явилася в шоу SuperStar K2 у 2010 році.

Тоді вона отримала визнання за свої надзвичайні співочі здібності та артистичність на сцені.

У 2014 році відбувся її сольний дебют із треком "Beautiful", який того ж року посів 19 місце в щорічному музичному чарті.



Також хітовими стали її наступні треки, зокрема "Celepretty", "Sorry", "Pretty Bae", "Dynamic Love" та інші.

У лютому цього року Пак Бо Рам випустила дуетний трек з Huh Gak під назвою "I Hope", святкуючи 10-річчя свого дебютного альбому.



Після цього її агентство оголосило, що співачка готує до випуску новий студійний альбом. Він мав вийти у 2024 році.