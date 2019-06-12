Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина засветила колечко на безымянном пальце, чем вызвала у фанатов множество вопросов. Соответствующую публикацию девушка разместила в соцсети Instagram.

Свитолина, которая не так давно добавила две позиции и теперь находится на седьмом месте, снова привлекла внимание своих поклонников, однако на этот раз не спортивными достижениями, а личной жизнью.

К слову, только недавно Свитолина бросила своего бойфренда Монфиса. К такому выводу пришли фанаты, когда пара удалила общий аккаунт в Instagram g.e.m.s_life, где публиковали совместные фотографии и видео.

А теперь в рекламе одной из известных сети отелей по всему миру Элина появилась в кадре с кольцом на безымянном пальце. К слову, подписчикам остается лишь предполагать, что может значить подобный жест, ведь сама спортсменка личную жизнь не комментирует.

Свитолина засветила кольцо на безымянном пальце (фото: instagram.com/elisvitolina)

Напомним, что Элина Свитолина восхитила стильным total black образом.

Ранее Элина Свитолина восхитила спортивными ножками в мини-шортах.