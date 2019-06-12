Свитолина шокировала неожиданным поступком
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина засветила колечко на безымянном пальце, чем вызвала у фанатов множество вопросов. Соответствующую публикацию девушка разместила в соцсети Instagram.
Свитолина, которая не так давно добавила две позиции и теперь находится на седьмом месте, снова привлекла внимание своих поклонников, однако на этот раз не спортивными достижениями, а личной жизнью.
К слову, только недавно Свитолина бросила своего бойфренда Монфиса. К такому выводу пришли фанаты, когда пара удалила общий аккаунт в Instagram g.e.m.s_life, где публиковали совместные фотографии и видео.
А теперь в рекламе одной из известных сети отелей по всему миру Элина появилась в кадре с кольцом на безымянном пальце. К слову, подписчикам остается лишь предполагать, что может значить подобный жест, ведь сама спортсменка личную жизнь не комментирует.
Напомним, что Элина Свитолина восхитила стильным total black образом.
Ранее Элина Свитолина восхитила спортивными ножками в мини-шортах.