Світоліна шокувала несподіваним вчинком
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна засвітила обручку на безіменному пальці, чим викликала у фанатів безліч питань. Відповідну публікацію дівчина розмістила у соцмережі Instagram.
Світоліна, яка не так давно додала дві позиції і тепер знаходиться на сьомому місці, знову привернула увагу своїх прихильників, однак на цей раз не спортивними досягненнями, а особистим життям.
До речі, тільки недавно Світоліна кинула свого бойфренда Монфіса. До такого висновку прийшли фанати, коли пара видалила загальний аккаунт в Instagram g.e.m.s_life, де публікували спільні фотографії і відео.
А тепер у рекламі однієї з відомих мереж готелів по всьому світу Еліна з'явилася у кадрі з кільцем на безіменному пальці. До речі, підписникам залишається лише припускати, що може означати такий жест, адже сама спортсменка особисте життя не коментує.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна захопила стильним total black образом.
Раніше Еліна Світоліна захопила спортивними ніжками в міні-шортах.