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Світоліна замилувала фото з маленькою донькою в її перший день народження

Еліна Світолина з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Іванна Пашкевич

Світові зірки тенісу Еліна Світоліна та Гаель Монфіс відсвяткували перший день народження своєї спільної донечки Скаї. Спортсменка поділилася світлинами малечі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram української тенісистки.

Донька Світоліної святкує перший день народження

Колишня третя ракетка світу присвятила донечці зворушливий пост.

"Вітаємо з першим днем народження наймилішу маленьку дівчинку. Нехай твій день буде наповнений сміхом, радістю та великою кількістю тортів. Ти приносиш стільки щастя в наше життя, і ми вдячні за кожну мить з тобою. Це любов всього нашого життя, щастя та нескінченні пригоди. Ми любимо тебе більше, ніж можна передати словами. З днем народження, наш дорогоцінний янгол", - написала Еліна.

Еліна Світоліна з донькою (фото: instagram.com/elisvitolina)

Чоловік Світоліної Гаель також зворушив теплими словами про свою спадкоємицю.

"Моє серце переповнене емоціями. Кожна мить, проведена з тобою, нагадує мені про те, як мені пощастило, що ти є. Твоя усмішка, твій сміх і навіть твої сльози додали неповторного колориту у моє повсякденне життя. Ти справді осяяла і змінила мій світ. Тобі, мій маленький дорогоцінний камінь, я бажаю всього можливого щастя і всіх чудес, які може запропонувати життя. З першим днем народження, моя маленька принцесо", - написав Монфіс.

Чоловік Світоліної з донькою (фото: instagram.com/elisvitolina)

До слова, пара почала зустрічатися у 2019 році, а у липні 2021 Еліна та Гаель одружилися.

У жовтні 2022 року у зіркового подружжя народилася донька Скай.

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Элина Свитолиназвезды шоу-бизнеса