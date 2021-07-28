Свитолина - Вондроушова на Олимпиаде 2020: где смотреть суперважный матч и кто победит

Кто сильнее: Свитолина или Вондроушова?

Украинка уже не раз встречалась на корте с чешской теннисисткой. При этом в активе Элины три победы и одно поражение.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на сегодняшний день Свитолина сильно опережает свою соперницу - наша спортсменка занимает шестое место, а Маркета - аж 42-е.

Однако недооценивать 22-летнюю чешку не стоит, ведь на пути к 1/2 турнира она "вынесла" вторую ракетку мира - японку Наоми Осаку!

Кроме того, именно последний матч против чешки украинка проиграла с разгромным счетом: 6:3, 6:0.

Маркета Вондроушова (фото: instagram.com/marketavondrousova)

Букмекеры в то же время пророчат победу именно Свитолиной. Ставки на триумф украинки и проход ее в финал теннисного турнира Олимпиады - с примерным коэффициентами 1,73-1,76. На победу Маркеты - примерно 2,14.

При этом эксперты считают, что украинка победит в тяжелой борьбе. Самый популярный счет, на который ставят - 6:4 (в первом сете).

Что думает о матче и сопернице сама Элина

Свитолина признается: за те четыре очные встречи, которые были проведены с чешкой, она очень хорошо выучила стиль игры своей младшей соперницы.

"В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме", - прокомментировала Элина сайту НОК.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Где и когда смотреть матч Свитолина - Вондроушова в Украине

Следить за матчем Элина Свитолина - Маркета Вондроушова можно будет онлайн. Поединок состоится в четверг, 29 июля, и начнется в 05:00 по киевскому времени.

Смотреть поединок можно будет на "UA: Перший", а также на MEGOGO (на одному из девяти дополнительных каналов Eurosport, которые показывают почти каждый момент Олимпийских игр).