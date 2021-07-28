Світоліна - Вондроушова на Олімпіаді 2020: де дивитися суперважливий матч і хто переможе

Хто сильніший: Світоліна чи Вондроушова?

Українка вже не раз зустрічалася на корті з чеською тенісисткою. При цьому в активі Еліни три перемоги і одна поразка.

У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) на сьогоднішній день Світоліна сильно випереджає свою суперницю - наша спортсменка займає шосте місце, а Маркета - аж 42-е.

Однак недооцінювати 22-річну чешку не варто, адже на шляху до 1/2 турніру вона "винесла" другу ракетку світу - японку Наомі Осаку!

Крім того, саме останній матч проти чешки українка програла з розгромним рахунком: 6:3, 6:0.

Маркета Вондроушова (фото: instagram.com/marketavondrousova)

Букмекери в той же час пророкують перемогу саме Світоліної. Ставки на тріумф Українки і прохід її у фінал тенісного турніру Олімпіади - з приблизним коефіцієнтами 1,73-1,76. На перемогу Маркети - приблизно 2,14.

При цьому експерти вважають, що українка переможе у важкій боротьбі. Найпопулярніший рахунок, на який ставлять - 6:4 (у першому сеті).

Що думає про матч і суперницю сама Еліна

Світоліна зізнається: за ті чотири очні зустрічі, які були проведені з чешкою, вона дуже добре вивчила стиль гри своєї молодшої суперниці.

"В принципі, я знаю стиль гри цієї тенісистки. Так буду готуватися, відновлюватися. Потрібно виходити на корт в хорошій фізичній формі", - прокоментувала Еліна сайту НОК.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Де і коли дивитися матч Світоліна - Вондроушова в Україні

Стежити за матчем Еліна Світоліна - Маркета Вондроушова можна буде онлайн. Поєдинок відбудеться в четвер, 29 липня, і почнеться о 05:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна буде на "UA: Перший", а також на MEGOGO (на одному з дев'яти додаткових каналів Eurosport, які показують майже кожен момент Олімпійських ігор).