Світлий вівторок: що сьогодні не можна робити, головні традиції

7 травня 2024 року віряни відзначають Світлий вівторок. Також в церковному календарі - день пам’яті мученика Акакія.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Головні традиції дня

Перший тиждень після Великодня вважається дуже важливим, оскільки розпочинаються дні Світлої Седмиці. Це свято відзначається на честь чудотворного образу, який називається православною іконою Діви Марії з Новонародженим. Іверська Ікона, про яку йдеться, відома своєю надзвичайною чудотворною силою. Нині ця свята ікона зберігається на горі Афон у Греції в Іверському монастирі. За даними православних джерел, оригінал ікони був написаний Лукою.

Головні прикмети дня

Дощить - буде теплий вересень.

Навколо місяця кола - буде сильний вітер

Вранці веселка - буде дощ.

Дивилися, який сьогодні день: побачити стрижа чи ластівку - до сприятливого дня.

Що сьогодні краще не робити

Вважається, що у цей день не можна бути жадібним, а навпаки потрібно допомагати нужденним і бути щедрим.

У Світлий вівторок суворо не можна вінчатись. В народі вважають, що у великодні дні у всіх християн має бути тільки одна спільна радість - Воскресіння Христове.

Також у цей день не сваріться та не сумуйте.

Хто святкує День ангел

7 травня свої іменини відзначають власники таких імен як Який, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.