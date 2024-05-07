Светлый вторник: что сегодня нельзя делать, главные традиции
7 мая 2024 верующие отмечают Светлый вторник. Также в церковном календаре - день памяти мученика Акакия.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Главные традиции дня
Первая неделя после Пасхи считается очень важной, поскольку начинаются дни Светлой Седмицы. Этот праздник отмечается в честь чудотворного образа, называемого православной иконой Девы Марии с Новорожденным. Иверская Икона, о которой идет речь, известна своей необычайной чудотворной силой. В настоящее время эта святая икона хранится на горе Афон в Греции в Иверском монастыре. По данным православных источников, оригинал иконы был написан Лукой.
Главные приметы дня
- Дождь – будет теплый сентябрь.
- Вокруг луны круга - будет сильный ветер
- Утром радуга - будет дождь.
- Смотрели, какой сегодня день: увидеть стрижа или ласточку – до благоприятного дня.
Что сегодня лучше не делать
Считается, что в этот день нельзя быть жадным, а наоборот нужно помогать нуждающимся и быть щедрым.
В Светлый вторник строго нельзя венчаться. В народе считают, что в пасхальные дни у всех христиан должна быть только одна общая радость - Воскресение Христово.
Также в этот день не ссорьтесь и не унывайте.
Кто празднует День ангел
7 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Яков, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.
Читайте также о древних Пасхальных традициях, запретах.
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