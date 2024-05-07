Светлый вторник: что сегодня нельзя делать, главные традиции

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Главные традиции дня

Первая неделя после Пасхи считается очень важной, поскольку начинаются дни Светлой Седмицы. Этот праздник отмечается в честь чудотворного образа, называемого православной иконой Девы Марии с Новорожденным. Иверская Икона, о которой идет речь, известна своей необычайной чудотворной силой. В настоящее время эта святая икона хранится на горе Афон в Греции в Иверском монастыре. По данным православных источников, оригинал иконы был написан Лукой.

Главные приметы дня

Дождь – будет теплый сентябрь.

Вокруг луны круга - будет сильный ветер

Утром радуга - будет дождь.

Смотрели, какой сегодня день: увидеть стрижа или ласточку – до благоприятного дня.

Что сегодня лучше не делать

Считается, что в этот день нельзя быть жадным, а наоборот нужно помогать нуждающимся и быть щедрым.

В Светлый вторник строго нельзя венчаться. В народе считают, что в пасхальные дни у всех христиан должна быть только одна общая радость - Воскресение Христово.

Также в этот день не ссорьтесь и не унывайте.

Кто празднует День ангел

7 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Яков, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.