Світлий понеділок: які народні традиції і заборони свята

6 травня починається Великодній тиждень - зі Світлого понеділка, який також називали Обливаним чи Волочильним. Також в цей день церква вшановує пам'ять проповідника Іова Почаївського.

Про головні заборони і прикмети цього дня, а також про те, хто сьогодні святкує іменини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія і традиції свята

Після Великодня починається так званий Світлий тиждень, або ж, як його ще називають, Світла Седмиця.

Цього дня предки готували страви з великодніх продуктів, ходили в гості та обмінювалися крашанками й писанками, обливаючи один одного водою - вірили, що це очищає і допомагає захистити від хвороб.

На Великодні свята зазвичай співали веснянки й гаївки - весняні обрядові пісні, якими прославляли прихід весни.

Порядок церковної служби сьогодні такий самий, як на Великдень, ранню починають біля вівтаря, співаючи Богородичні. На Літургії співають антифони, замість "Трисвятого" співається "Всі ті...".

Згадують в цей день чудотворця Іова Почаївського, який жив в 16 столітті на території Галичини, на Покутті.

З юності він відрізнявся побожністю, і рано став очільником Хрестовоздвиженського монастиря, а після аскетичного життя на Почаївській горі, Іов став ігуменом Успенської обителі,

Що не можна робити в Світлий понеділок

Сьогодні заборонено займатися рукоділлям, працювати або прибирати.

В Світлий понеділок не можна пліткувати, сваритися або лихословити.

Не можна цього дня думати про погане чи сумувати.

А також 6 травня не можна зловживати алкоголем і переїдати.

Які народні прикмети

Якщо сьогодні тепла ніч - буде багато огірків, а холодна ніч - до неврожаю.

Багато роси в Світлий понеділок - до щедрого урожаю огірків.

Якщо у день Іова оси роблять гнізда на відкритих місцях - буде літо з дощами.

Сьогодні капає сік з гілок клена - буде ясна погода.

У кого день ангела

Сьогодні іменини відзначають: Іван, Михайло, Йосип, Олександра, Степан, Семен, Давид, Антон, Анатолій, Денис, Тадей, Георгій.