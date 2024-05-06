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Светлый понедельник: какие народные традиции и запреты праздника

Понедельник 06 мая 2024 06:00
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Светлый понедельник: какие народные традиции и запреты праздника 6 мая - Светлый понедельник (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

6 мая начинается Пасхальная неделя - со Светлого понедельника, который также называли Обливанным или Волочильным. Также в этот день церковь чтит память проповедника Иова Почаевского.

О главных запретах и приметах этого дня, а также о том, кто сегодня празднует именины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Локальна Історія, Ukrainer.

История и традиции праздника

После Пасхи начинается так называемая Светлая неделя, или, как ее еще называют, Светлая Седмица.

В этот день предки готовили блюда из пасхальных продуктов, ходили в гости и обменивались крашанками и писанками, обливая друг друга водой - верили, что это очищает и помогает защитить от болезней.

В Пасхальные праздники обычно пели веснянки и гаивки - весенние обрядовые песни, которыми прославляли приход весны.

Порядок церковной службы сегодня такой же, как на Пасху, раннюю начинают у алтаря, воспевая Богородичные. На Литургии поют антифоны, вместо "Трехсвятого" поется "Все те...".

Вспоминают в этот день чудотворца Иова Почаевского, жившего в 16 веке на территории Галиции, в Покутье.

С юности он отличался благочестием, и рано стал главой Крестовоздвиженского монастыря, а после аскетической жизни на Почаевской горе, Иов стал игуменом Успенской обители,

Что нельзя делать в Светлый понедельник

  • Сегодня запрещено заниматься рукоделием, работать или убирать.
  • В Светлый понедельник нельзя сплетничать, ссориться или злословить.
  • Нельзя в этот день думать о плохом или унывать.

А также 6 мая нельзя злоупотреблять алкоголем и переедать.

Какие народные приметы

  • Если сегодня теплая ночь - будет много огурцов, а холодная ночь - к неурожаю.
  • Много росы в Светлый понедельник - к щедрому урожаю огурцов.
  • Если в день Иова осы делают гнезда на открытых местах, то будет лето с дождями.
  • Сегодня капает сок из веток клена - будет ясная погода.

У кого день ангела

Сегодня именины отмечают: Иван, Михаил, Иосиф, Александра, Степан, Семен, Давид, Антон, Анатолий, Денис, Тадей, Георгий.

Кстати, недавно мы писали о том, дарят ли подарки на Пасху.

Читайте также о том, будут ли дополнительные выходные из-за праздников.

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