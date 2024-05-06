Светлый понедельник: какие народные традиции и запреты праздника
6 мая начинается Пасхальная неделя - со Светлого понедельника, который также называли Обливанным или Волочильным. Также в этот день церковь чтит память проповедника Иова Почаевского.
О главных запретах и приметах этого дня, а также о том, кто сегодня празднует именины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Локальна Історія, Ukrainer.
История и традиции праздника
После Пасхи начинается так называемая Светлая неделя, или, как ее еще называют, Светлая Седмица.
В этот день предки готовили блюда из пасхальных продуктов, ходили в гости и обменивались крашанками и писанками, обливая друг друга водой - верили, что это очищает и помогает защитить от болезней.
В Пасхальные праздники обычно пели веснянки и гаивки - весенние обрядовые песни, которыми прославляли приход весны.
Порядок церковной службы сегодня такой же, как на Пасху, раннюю начинают у алтаря, воспевая Богородичные. На Литургии поют антифоны, вместо "Трехсвятого" поется "Все те...".
Вспоминают в этот день чудотворца Иова Почаевского, жившего в 16 веке на территории Галиции, в Покутье.
С юности он отличался благочестием, и рано стал главой Крестовоздвиженского монастыря, а после аскетической жизни на Почаевской горе, Иов стал игуменом Успенской обители,
Что нельзя делать в Светлый понедельник
- Сегодня запрещено заниматься рукоделием, работать или убирать.
- В Светлый понедельник нельзя сплетничать, ссориться или злословить.
- Нельзя в этот день думать о плохом или унывать.
А также 6 мая нельзя злоупотреблять алкоголем и переедать.
Какие народные приметы
- Если сегодня теплая ночь - будет много огурцов, а холодная ночь - к неурожаю.
- Много росы в Светлый понедельник - к щедрому урожаю огурцов.
- Если в день Иова осы делают гнезда на открытых местах, то будет лето с дождями.
- Сегодня капает сок из веток клена - будет ясная погода.
У кого день ангела
Сегодня именины отмечают: Иван, Михаил, Иосиф, Александра, Степан, Семен, Давид, Антон, Анатолий, Денис, Тадей, Георгий.
Кстати, недавно мы писали о том, дарят ли подарки на Пасху.
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