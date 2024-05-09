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Світлий четвер: що категорично заборонено робити на Миколи Чудотворця

Четвер 09 травня 2024 06:00
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Світлий четвер: що категорично заборонено робити на Миколи Чудотворця Фото: Яке церковне свято 9 травня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

9 травня в Україні відзначають Світлий четвер у Великодній тиждень та перенесення мощей Миколи Чудотворця. Також у цей день вшановують пам'ять преподобного Іосифа Оптинського.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

Головні традиції 9 травня

9 травня відзначають день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця, у народі його називають "Микола Літній". Це свято пов’язане з перенесенням мощей святителя Миколая з Мир Лікійських до італійського міста Барі.

Грецька імперія переживала важкий час, тоді турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста і села, вбивали їх жителів і зневажали святині. Мусульмани намагалися знищити мощі святителя Миколая, якого глибоко шанували всі християни.

Однак, віряни врятували мощі святителя, а 9 травня мощі святителя урочисто перенесли до церкви святого Стефана, поблизу моря. Через рік була побудована церква на честь святителя Миколая і освячена папою Урбаном II.

Що не можна робити в цю дату

В народі вважають, що не можна залишати їжу на кладовищі, адже це не схвалює православна церква. Краще роздати продукти нужденним людям.

9 травня не можна робити пишне застілля, адже це вважається образою для пам’яті померлих. В цей день категорично не можна ображатися і сваритися.

Головні прикмети дня

  • дивилися, який сьогодні день: дощить - до багатого урожаю;
  • почути квакання жаб - чекайте на великий урожай вівса;
  • вільха квітне - час сіяти гречку;
  • на горобині квіти - осінь буде короткою;
  • вночі грім гримить - до теплої погоди.

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