Світлий четвер: що категорично заборонено робити на Миколи Чудотворця

9 травня в Україні відзначають Світлий четвер у Великодній тиждень та перенесення мощей Миколи Чудотворця. Також у цей день вшановують пам'ять преподобного Іосифа Оптинського.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Головні традиції 9 травня

9 травня відзначають день перенесення мощей святого Миколи Чудотворця, у народі його називають "Микола Літній". Це свято пов’язане з перенесенням мощей святителя Миколая з Мир Лікійських до італійського міста Барі.

Грецька імперія переживала важкий час, тоді турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста і села, вбивали їх жителів і зневажали святині. Мусульмани намагалися знищити мощі святителя Миколая, якого глибоко шанували всі християни.

Однак, віряни врятували мощі святителя, а 9 травня мощі святителя урочисто перенесли до церкви святого Стефана, поблизу моря. Через рік була побудована церква на честь святителя Миколая і освячена папою Урбаном II.

Що не можна робити в цю дату

В народі вважають, що не можна залишати їжу на кладовищі, адже це не схвалює православна церква. Краще роздати продукти нужденним людям.

9 травня не можна робити пишне застілля, адже це вважається образою для пам’яті померлих. В цей день категорично не можна ображатися і сваритися.

Головні прикмети дня