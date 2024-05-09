Светлый четверг: что категорически запрещено делать на Николая Чудотворца
9 мая в Украине отмечают Светлый четверг в Пасхальную неделю и перенос мощей Николая Чудотворца. В этот день почитается память преподобного Иосифа Оптинского.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Главные традиции 9 мая
9 мая отмечают день перенесения мощей святого Николая Чудотворца, в народе его называют "Николай Летний". Этот праздник связан с переносом мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари.
Греческая империя переживала тяжелое время, тогда турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и деревни, убивали их жителей и презирали святыни. Мусульмане пытались уничтожить мощи святителя Николая, которого почитали все христиане.
Однако верующие спасли мощи святителя, а 9 мая мощи святителя торжественно перенесли в церковь святого Стефана, вблизи моря. Через год была построена церковь в честь святителя Николая и освящена папой Урбаном II.
Что нельзя делать в эту дату
В народе считают, что нельзя оставлять еду на кладбище, потому что это не одобряет православная церковь. Лучше раздать продукты нуждающимся людям.
9 мая нельзя делать пышное застолье, ведь это считается оскорблением памяти умерших. В этот день категорически нельзя обижаться и ссориться.
Главные приметы дня
- смотрели, какой сегодня день: дождь - к богатому урожаю;
- услышать квакание лягушек - ждите большого урожая овса;
- ольха цветет - время сеять гречку;
- на рябине цветы - осень будет короткой;
- ночью гром гремит - к теплой погоде.
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