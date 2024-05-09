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Светлый четверг: что категорически запрещено делать на Николая Чудотворца

Четверг 09 мая 2024 06:00
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Светлый четверг: что категорически запрещено делать на Николая Чудотворца Фото: Какой церковный праздник 9 мая (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

9 мая в Украине отмечают Светлый четверг в Пасхальную неделю и перенос мощей Николая Чудотворца. В этот день почитается память преподобного Иосифа Оптинского.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

Главные традиции 9 мая

9 мая отмечают день перенесения мощей святого Николая Чудотворца, в народе его называют "Николай Летний". Этот праздник связан с переносом мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Греческая империя переживала тяжелое время, тогда турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и деревни, убивали их жителей и презирали святыни. Мусульмане пытались уничтожить мощи святителя Николая, которого почитали все христиане.

Однако верующие спасли мощи святителя, а 9 мая мощи святителя торжественно перенесли в церковь святого Стефана, вблизи моря. Через год была построена церковь в честь святителя Николая и освящена папой Урбаном II.

Что нельзя делать в эту дату

В народе считают, что нельзя оставлять еду на кладбище, потому что это не одобряет православная церковь. Лучше раздать продукты нуждающимся людям.

9 мая нельзя делать пышное застолье, ведь это считается оскорблением памяти умерших. В этот день категорически нельзя обижаться и ссориться.

Главные приметы дня

  • смотрели, какой сегодня день: дождь - к богатому урожаю;
  • услышать квакание лягушек - ждите большого урожая овса;
  • ольха цветет - время сеять гречку;
  • на рябине цветы - осень будет короткой;
  • ночью гром гремит - к теплой погоде.

Читайте также о древних Пасхальных традициях, запретах.

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