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Світлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинку

Фото: Світлана Тарабарова (facebook.com/Svetlana.Tarabarova / Anna Chuiak)
Автор: Володимир Костирін

Українська співачка Світлана Тарабарова знову стала мамою - у 32-річної артистки у середу, 19 квітня, народилася донька.

Сяюча знаменитість і щаслива мама опублікувала фото у своєму Facebook.

Знімок зроблено у пологовому відділенні столичного медичного центру.

Тарабарова тепло посміхається, дивлячись в об'єктив, а новонароджена дівчинка в шапочці лежить у мами на грудях.

"Донечка, як ми на тебе чекали. Ти прийшла в цей світ в найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії", - підписала виконавиця ніжне фото.

Також знаменитість розповіла, що малятко важить 3,830 кг, а зріст становить 54 см.

У Світлани Тараборової народилася третя дитина (фото: facebook.com/Svetlana.Tarabarova)

"Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки", - пише Тарабарова.

Співачка зі своїм чоловіком, продюсером Олексієм Бондарем також виховують доньку Марію (2020 р.н.) та сина Івана (2018 р.н). Тепер їхня родина поповнилася третьою дитиною.

Світлана Тарабарова з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)

Тарабарову тепло вітають з народженням третьої дитини

У коментарях до публікації з повідомленням про щасливу подію - маса теплих привітань із найкращими побажаннями від шанувальників виконавиці, а також від її знаменитих колег зі сцени, акторів, представників шоу-бізу, селебріті. Серед них, зокрема, Ольга Сумська, Павло Зібров, Віктор Павлик, Григорій Решетняк, Дмитро Шуров, Геннадій Вітер, Анжеліка Рудницька, Kishe та інші.

Фото: скрін коментарів facebook.com/Svetlana.Tarabarova

Світлана Тарабарова (фото: facebook.com/Svetlana.Tarabarova / Michael Fedorak)

Нагадаємо, раніше Тарабарова відверто розповіла про реакцію рідних на її третю вагітність.

А також перед цим співачка показувала, як її 4-річний син зворушливо звернувся до ЗСУ.

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Світлана Тарабарова