Світлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинку

Українська співачка Світлана Тарабарова знову стала мамою - у 32-річної артистки у середу, 19 квітня, народилася донька.
Сяюча знаменитість і щаслива мама опублікувала фото у своєму Facebook.
Знімок зроблено у пологовому відділенні столичного медичного центру.
Тарабарова тепло посміхається, дивлячись в об'єктив, а новонароджена дівчинка в шапочці лежить у мами на грудях.
"Донечка, як ми на тебе чекали. Ти прийшла в цей світ в найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії", - підписала виконавиця ніжне фото.
Також знаменитість розповіла, що малятко важить 3,830 кг, а зріст становить 54 см.
У Світлани Тараборової народилася третя дитина (фото: facebook.com/Svetlana.Tarabarova)
"Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки", - пише Тарабарова.
Співачка зі своїм чоловіком, продюсером Олексієм Бондарем також виховують доньку Марію (2020 р.н.) та сина Івана (2018 р.н). Тепер їхня родина поповнилася третьою дитиною.
Світлана Тарабарова з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)
У коментарях до публікації з повідомленням про щасливу подію - маса теплих привітань із найкращими побажаннями від шанувальників виконавиці, а також від її знаменитих колег зі сцени, акторів, представників шоу-бізу, селебріті. Серед них, зокрема, Ольга Сумська, Павло Зібров, Віктор Павлик, Григорій Решетняк, Дмитро Шуров, Геннадій Вітер, Анжеліка Рудницька, Kishe та інші.
Фото: скрін коментарів facebook.com/Svetlana.Tarabarova
Світлана Тарабарова (фото: facebook.com/Svetlana.Tarabarova / Michael Fedorak)
Нагадаємо, раніше Тарабарова відверто розповіла про реакцію рідних на її третю вагітність.
А також перед цим співачка показувала, як її 4-річний син зворушливо звернувся до ЗСУ.