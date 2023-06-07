UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світлана Лобода передала 100 тисяч грн і квартиру в Києві для постраждалих херсонців

Світлана Лобода передала 100 тисяч грн і квартиру в Києві для постраждалих херсонців (фото: facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Українська співачка Світлана Лобода, а також її команда передали 100 тисяч грн Благодійному фонду "Клуб Добродіїв", які зараз акумулюють всі свої сили для допомоги сім’ям, що постраждали від підриву Новокаховської ГЕС.

Про це Лобода повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

"Також я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім’ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила Росія", - додала співачка.

Вона поділилася тим, що другий день не може думати ні про що інше, як про трагедію, яка сталася з людьми через підрив ГЕС.

Співачка переконана, що російський режим понесе за це відповідальність.

"Ключова роль кожного з нас зараз - зібрати докупи всі свої сили, об’єднатися, допомагати і ніколи, ніколи не залишатися байдужими. Я прошу вас вірити, підтримувати одне одного і ніколи не втрачати впевненість в тому, що справедливості - бути. Російський режим обов‘язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ", - наголосила Світлана Лобода.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лобода передала для рідного міста Ірпінь 3 млн грн для відбудови зруйнованих будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛободаХерсон