Світлана Лобода передала 100 тисяч грн і квартиру в Києві для постраждалих херсонців

"Також я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім’ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила Росія", - додала співачка.

Вона поділилася тим, що другий день не може думати ні про що інше, як про трагедію, яка сталася з людьми через підрив ГЕС.

Співачка переконана, що російський режим понесе за це відповідальність.

"Ключова роль кожного з нас зараз - зібрати докупи всі свої сили, об’єднатися, допомагати і ніколи, ніколи не залишатися байдужими. Я прошу вас вірити, підтримувати одне одного і ніколи не втрачати впевненість в тому, що справедливості - бути. Російський режим обов‘язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ", - наголосила Світлана Лобода.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лобода передала для рідного міста Ірпінь 3 млн грн для відбудови зруйнованих будинків.