Светлана Лобода передала 100 тысяч грн и квартиру в Киеве для пострадавших херсонцев

"Также я хочу предоставить квартиру в Киеве для проживания многодетной семьи, чей родной дом, а с ним надежды и мечты потопила Россия", - добавила певица.

Она поделилась тем, что второй день не может думать ни о чем другом, как о трагедии, которая произошла с людьми из-за подрыва ГЭС.

Певица уверена, что российский режим понесет за это ответственность.

"Ключевая роль каждого из нас сейчас - собрать вместе все свои силы, объединиться, помогать и никогда, никогда не оставаться равнодушными. Я прошу вас верить, поддерживать друг друга и никогда не терять уверенность в том, что справедливости - быть. Российский режим обязательно будет наказан за разрушение страны, которая кормила весь мир", - подчеркнула Светлана Лобода.

Напомним, ранее стало известно, что Лобода передала для родного города Ирпень 3 млн грн для восстановления разрушенных домов.