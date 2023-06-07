Світлана Лобода передала 100 тисяч грн і квартиру в Києві для постраждалих херсонців
Українська співачка Світлана Лобода, а також її команда передали 100 тисяч грн Благодійному фонду "Клуб Добродіїв", які зараз акумулюють всі свої сили для допомоги сім’ям, що постраждали від підриву Новокаховської ГЕС.
Про це Лобода повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.
"Також я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім’ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила Росія", - додала співачка.
Вона поділилася тим, що другий день не може думати ні про що інше, як про трагедію, яка сталася з людьми через підрив ГЕС.
Співачка переконана, що російський режим понесе за це відповідальність.
"Ключова роль кожного з нас зараз - зібрати докупи всі свої сили, об’єднатися, допомагати і ніколи, ніколи не залишатися байдужими. Я прошу вас вірити, підтримувати одне одного і ніколи не втрачати впевненість в тому, що справедливості - бути. Російський режим обов‘язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ", - наголосила Світлана Лобода.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Лобода передала для рідного міста Ірпінь 3 млн грн для відбудови зруйнованих будинків.