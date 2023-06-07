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Светлана Лобода передала 100 тысяч грн и квартиру в Киеве для пострадавших херсонцев

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Среда 07 июня 2023 20:28
Светлана Лобода передала 100 тысяч грн и квартиру в Киеве для пострадавших херсонцев Светлана Лобода передала 100 тысяч грн и квартиру в Киеве для пострадавших херсонцев (фото: facebook com)
Автор: Александр Мороз

Украинская певица Светлана Лобода, а также ее команда передали 100 тысяч грн Благотворительному фонду "Клуб Добродіїв", которые аккумулируют все свои силы для помощи семьям, пострадавшим от подрыва Новокаховской ГЭС.

Об этом Лобода сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Также я хочу предоставить квартиру в Киеве для проживания многодетной семьи, чей родной дом, а с ним надежды и мечты потопила Россия", - добавила певица.

Она поделилась тем, что второй день не может думать ни о чем другом, как о трагедии, которая произошла с людьми из-за подрыва ГЭС.

Певица уверена, что российский режим понесет за это ответственность.

"Ключевая роль каждого из нас сейчас - собрать вместе все свои силы, объединиться, помогать и никогда, никогда не оставаться равнодушными. Я прошу вас верить, поддерживать друг друга и никогда не терять уверенность в том, что справедливости - быть. Российский режим обязательно будет наказан за разрушение страны, которая кормила весь мир", - подчеркнула Светлана Лобода.

Напомним, ранее стало известно, что Лобода передала для родного города Ирпень 3 млн грн для восстановления разрушенных домов.

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