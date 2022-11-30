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Світлана Фус дала рецепт дієтичного торта, який можна їсти і не поправлятися

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Середа 30 листопада 2022 16:00
Світлана Фус дала рецепт дієтичного торта, який можна їсти і не поправлятися Фус дала рецепт дієтичного торта (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Як їсти солодке і при цьому не поправлятися? Досить просто! Адже існує безліч смачних десертів, які не нашкодять вашій фігурі і дозволять не набрати зайву вагу.

Одним з таких рецептів поділилася у Instagram відома лікар-дієтолог Світлана Фус.

Що потрібно для приготування дієтичного торта

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці - 300 г
  • борошно пшеничне - 2 столові ложки
  • яйця - 3 штуки
  • банан - 2 штуки
  • олія - 4 столові ложки
  • цукор - 30 грамів
  • розпушувач - 1 чайна ложка
  • ванільний цукор - 1 пакетик
  • апельсини - 3 штуки (2 - в начинку, 1 - для прикраси)
  • сир нежирний - 400 грамів
  • сметана 10% - 160 грамів

Процес приготування низькокалорійного торта

Яйця збийте з ванільним цукром до білої піни. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан та олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто.

Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин.

Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на два коржі.

Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ванільний цукор.

Нанесіть сирний крем на перший корж, накрийте другим, поріжте і викладіть зверху апельсини.

Обмажте торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте апельсином.

Смачного!

Раніше ми ділились рецептом пісного супу із сушених білих грибів.

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