Світлана Фус дала рецепт дієтичного торта, який можна їсти і не поправлятися

Як їсти солодке і при цьому не поправлятися? Досить просто! Адже існує безліч смачних десертів, які не нашкодять вашій фігурі і дозволять не набрати зайву вагу.

Одним з таких рецептів поділилася у Instagram відома лікар-дієтолог Світлана Фус.

Що потрібно для приготування дієтичного торта

Інгредієнти:

вівсяні пластівці - 300 г

борошно пшеничне - 2 столові ложки

яйця - 3 штуки

банан - 2 штуки

олія - 4 столові ложки

цукор - 30 грамів

розпушувач - 1 чайна ложка

ванільний цукор - 1 пакетик

апельсини - 3 штуки (2 - в начинку, 1 - для прикраси)

сир нежирний - 400 грамів

сметана 10% - 160 грамів

Процес приготування низькокалорійного торта

Яйця збийте з ванільним цукром до білої піни. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан та олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто.

Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин.

Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на два коржі.

Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ванільний цукор.

Нанесіть сирний крем на перший корж, накрийте другим, поріжте і викладіть зверху апельсини.

Обмажте торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте апельсином.

Смачного!