Светлана Фус дала рецепт диетического торта, который можно есть и не поправляться
Как есть сладкое и при этом не поправляться? Достаточно просто! Ведь существует множество вкусных десертов, которые не навредят вашей фигуре и позволят не прибавить лишний вес.
Одним из таких рецептов поделилась в Instagram известная врач-диетолог Светлана Фус.
Что нужно для приготовления диетического торта
Ингредиенты:
- овсяные хлопья - 300 г
- мука пшеничная - 2 столовые ложки
- яйца - 3 штуки
- банан - 2 штуки
- растительное масло - 4 столовые ложки
- сахар - 30 граммов
- разрыхлитель - 1 чайная ложка
- ванильный сахар - 1 пакетик
- апельсины - 3 штуки (2 - в начинку, 1 - для украшения)
- сыр нежирный - 400 граммов
- сметана 10% - 160 грамм
Процесс приготовления низкокалорийного торта
Яйца взбейте с ванильным сахаром до белой пены. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут.
Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на два коржа.
Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.
Нанесите творожный крем на первый корж, накройте вторым, порежьте и выложите сверху апельсины.
Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.
Приятного тебе аппетита!
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