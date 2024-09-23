Світлана Білоножко зізналася, чи робила пластичні операції (відео)

Відома співачка Світлана Білоножко, яка була диктором УТ-1 та у прямому ефірі у 1991 році зачитала Акт проголошення Незалежності України , прокоментувала інформацію про те, чи робили вона пластичні операції.

На запитання журналіста, як Світлана підтримує свою форму у 67 років, вона розповіла, що качає прес та стежить за харчуванням. Більше того, вечеряє знаменитість не пізніше шостої або сьомої години вечора. Тоді Дьомін поставив провокаційне питання, скільки пластичних операцій робила Білоножко.

"Боже, це таке якесь питання. Ніскільки. Я роблю правильні ін'єкції, це дуже важливо", - зазначила вдова Віталія Білоножка.

Світлана Білоножко (фото: facebook.com)

Потім вона уточнила, що допомагає їй продовжити молодість.

"Це мезотерапія, ботокс, але зараз це не називається ботокс. Зараз це називається "Ксеомін". Тоді в тебе все обличчя працює, але трохи забираються якісь зайві зморшки", - наголосила Білоножко.

Проте артистка все ж таки не залишає думок про пластичну хірургію.

"Я так думаю, що я до цього колись прийду. А чому ні? Я ж хочу виглядати ще довго красивою. Але я ще подумаю. Або щось винайдуть нове, тому що медицина в пластичній хірургії крокує дуже швидко вперед", - вважає Білоножко.

Білоніжко з чоловіком, який помер на початку 2024 року (фото: facebook.com)

На запитання Слави Дьоміна, щоб Світлана змінила в собі або що не подобається, вона відповіла: "Зараз мені все подобається. На мій вік - все. Я ж не хочу омолоджуватися так, щоб мене ніхто не впізнавав".

Також вдова Білоножко зазначила, що треба залишатися молодим усередині, розважливим, цікавим.

"Ось там твоя старість чи молодість - усередині. Якщо ти робитимеш це лише на обличчі, це тебе не врятує", - наголосила співачка.