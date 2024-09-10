Українка з найбільшими вилицями розповіла про свої пластичні операції

Українська блогерка Анастасія Покрещук, яка є власницею найблішьших у світі вилиць, розповіла про свої численні пластичні операції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю дівчини Славі Дьоміну.

Так, Анастасія зізналася, що неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів, щоб змінити свою зовнішність.

За її словами, вона збільшувала груди, губи і вилиці, робила пластику сідниць і живота, видаляла жирові відкладення і використовувала ліпосакцію.

Знаменитість впевнена, що пластичні операції не матимуть довгострокового впливу на її тіло, але з віком, коли шкіра може обвиснути, знадобиться підтяжка обличчя.

Анастасія Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)

Що стосується її помітних вилиць, Покрещук додала, що за бажання завжди може видалити імпланти.

"Коли мені буде 50... Нічого не буде! А що може бути? Якщо витягнути філери, то треба робити підтяжки. Може, в моєму випадку трохи специфічно буде. Для себе, можливо, коли-небудь захочу зняти філери", - розповіла блогерка.

Згадуючи свої зміни зовнішності, Анастасія зазначила, що найболючішою операцією для неї була перша пластика грудей, після якої вона навіть не могла самостійно встати з ліжка.

Анастасія Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)

Решту процедур вона перенесла без особливих труднощів. Цікаво, що груди знаменитість збільшувала чотири рази, і свій розмір вона вказала у мілілітрах.

"Я навіть не знаю, який у мене розмір (грудей. - Ред.). У мене зараз об'єм десь 1000-1050 мілілітрів... Це дуже великі імпланти. Просто я дуже худа, тож у мене немає своїх грудей і ніколи не було", - поділилася дівчина.

Анастасія повідомила, що наразі у неї встановлені дуже великі імпланти грудей, виготовлені на замовлення.

Остання заміна імплантів відбулася минулого року. Наразі Покрещук не планує вносити зміни у свою зовнішність. Проте, вона ретельно стежить за фігурою і при зрості 170 сантиметрів важить 50 кілограмів.