Без світла, води та під час обстрілів: українські лікарі дивом врятували життя хлопчику
Хлопчик Гордій з Чернігова сьогодні, 22 лютого, святкує перший свій день народження. Цей рік у нього був насичений складними подіями, адже за його життя лікарям доводилось боротись в екстремальних умовах.
Про це повідомили на сторінці МОЗ України у Facebook.
У якому стані був хлопчик
Хлопчик народився у Чернігові за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його вага складала 1200 кг. Дитина не могла самостійно дихати і була киснезалежною. Його братик не вижив під час пологів.
Коли російські окупанти почали обстрілювати Чернігів, у пологовому не залишилося жодного цілого вікна. Родина хлопчика жила у підвалі медзакладу, де він був найважчим пацієнтом.
Українські лікарі в екстремальних умовах боролись за життя хлопчика (facebook.com/moz.ukr)
У яких умовах працювали лікарі
Лікарі були змушені рятувати дітей без води, опалення, світла та зв’язку. Транспортувати хлопчика в інше місце боялися через залежність від кисню - він міг не пережити дорогу.
Однак, коли кисню залишилося лише на 48 годин - родина наважилася на евакуацію.
Українські лікарі в екстремальних умовах боролись за життя хлопчика (facebook.com/moz.ukr)
Далі 11 місяців за життя та здоров’я Гордія боролися десятки спеціалістів Охматдиту. Загалом дитині зробили дві операції.
Тепер Гордій може самостійно дихати та харчуватися.
Днями хлопчика вже виписали додому.
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А ще розповідали про те, що хірурги врятували життя хлопчику, який проковтнув деталь від конструктора та з нею жив.