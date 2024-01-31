"Світанок Малібу" і ще три захоплюючі аудіокниги, які не відпустять до останнього слова

Слухайте аудіокниги у мобільному застосунку MEGOGO. Там ви знайдете понад 900 аудіокниг озвучених професійними дикторами, які можна завантажити та слухати коли завгодно.

Світанок Малібу

Щорічна вечірка в будинку зіркової Ніни Ріви викликає великий ажіотаж у всіх, окрім самої дівчини. Ніби передчуваючи щось погане, успішна серферка намагається уникати думок про цю подію. Як виявилося, недарма - вже вранці від розкішного будинку залишаться лише спогади, а кожен учасник вечірки буде змушений зробити непростий вибір.

Обкладинка аудіокниги

Нацисти-мільярдери

На які вчинки готові піти люди заради влади та матеріальних багатств? На це питання влучно відповів Давід де Йонг, розповівши про німецьких мільярдерів та відомі компанії з темним минулим. Багато з них співпрацювали з Третім Рейхом, підтримували їхні звірства та були співучасниками антисемітських заходів за часів правління Гітлера.

Обкладинка аудіокниги

Сєвєродонецьк

Колись процвітаюче українське місто, що опинилося в кривавому полоні окупанта - саме так можна охарактеризувати багатостраждальний Сєвєродонецьк. Його уродженка, Світлана Ославська, стала автором репортажів, через які можна дізнатися історію цього міста від одного з центрів радянської промисловості до частини незалежної України. Це історія не тільки про місто, а ще й про людей та доленосні події.

Обкладинка аудіокниги

Дим і дзеркала

Це збірка невеликих оповідань від автора багатьох бестселерів - Ніла Ґеймана. Попри жанрову відмінність кожного твору, всі вони чудово гармонують між собою та доповнюють загальну картину. Творіння Ґеймана - це книга про людей, про їхні слабкості та темну сторону особистості. Але, будучи багатогранною, вона може викликати та позитивні емоції у читача залежно від інтерпретації представлених подій.

Обкладинка аудіокниги