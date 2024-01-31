"Світанок Малібу" і ще три захоплюючі аудіокниги, які не відпустять до останнього слова
В лютневі вечори аудіокниги стануть вам вірними супутниками, переносячи у світ неймовірних пригод та емоційних відкриттів.
РБК-Україна (проєкт Styler) спільно з MEGOGO підготували для вас чотири захоплюючі книги українською мовою, які не відпустять до останнього слова, і які можна послухати у лютому у мобільному застосунку медіасервісу.
Слухайте аудіокниги у мобільному застосунку MEGOGO. Там ви знайдете понад 900 аудіокниг озвучених професійними дикторами, які можна завантажити та слухати коли завгодно.
Щорічна вечірка в будинку зіркової Ніни Ріви викликає великий ажіотаж у всіх, окрім самої дівчини. Ніби передчуваючи щось погане, успішна серферка намагається уникати думок про цю подію. Як виявилося, недарма - вже вранці від розкішного будинку залишаться лише спогади, а кожен учасник вечірки буде змушений зробити непростий вибір.
Обкладинка аудіокниги
На які вчинки готові піти люди заради влади та матеріальних багатств? На це питання влучно відповів Давід де Йонг, розповівши про німецьких мільярдерів та відомі компанії з темним минулим. Багато з них співпрацювали з Третім Рейхом, підтримували їхні звірства та були співучасниками антисемітських заходів за часів правління Гітлера.
Обкладинка аудіокниги
Колись процвітаюче українське місто, що опинилося в кривавому полоні окупанта - саме так можна охарактеризувати багатостраждальний Сєвєродонецьк. Його уродженка, Світлана Ославська, стала автором репортажів, через які можна дізнатися історію цього міста від одного з центрів радянської промисловості до частини незалежної України. Це історія не тільки про місто, а ще й про людей та доленосні події.
Обкладинка аудіокниги
Це збірка невеликих оповідань від автора багатьох бестселерів - Ніла Ґеймана. Попри жанрову відмінність кожного твору, всі вони чудово гармонують між собою та доповнюють загальну картину. Творіння Ґеймана - це книга про людей, про їхні слабкості та темну сторону особистості. Але, будучи багатогранною, вона може викликати та позитивні емоції у читача залежно від інтерпретації представлених подій.
Обкладинка аудіокниги
Раніше ми писали про те, які 5 нових романів про кохання занурять вас у романтичну атмосферу.