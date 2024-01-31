"Рассвет Малибу" и еще три увлекательных аудиокниги, которые не отпустят до последнего слова

РБК-Украина (проект Styler) совместно с MEGOGO подготовили для вас четыре увлекательных книги на украинском языке, которые не отпустят до последнего слова, и которые можно послушать в феврале в мобильном приложении медиасервиса.

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Рассвет Малибу

Ежегодная вечеринка в доме звездной Нины Ривы вызывает большой ажиотаж у всех, кроме самой девушки. Как будто предчувствуя что-то плохое, успешная серфер пытается избегать мыслей об этом событии. Как оказалось, не зря - уже утром от роскошного дома останутся только воспоминания, а каждый участник вечеринки будет вынужден сделать непростой выбор.

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Нацисты-миллиардеры

На какие поступки готовы пойти люди ради власти и материальных богатств? На этот вопрос метко ответил Давид де Йонг, рассказав о немецких миллиардерах и известных компаниях с темным прошлым. Многие сотрудничали с Третьим Рейхом, поддерживали их зверства и были соучастниками антисемитских мер во времена правления Гитлера.

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Северодонецк

Когда-то преуспевающий украинский город, оказавшийся в кровавом плену оккупанта - именно так можно охарактеризовать многострадальный Северодонецк. Его уроженка Светлана Ославская стала автором репортажей, через которые можно узнать историю этого города от одного из центров советской промышленности до части независимой Украины. Это история не только о городе, но и о людях и судьбоносных событиях.

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Дым и зеркала

Это сборник небольших рассказов от автора многих бестселлеров - Нила Геймана. Несмотря на жанровое отличие каждого произведения, они прекрасно гармонируют между собой и дополняют общую картину. Творение Геймана – это книга о людях, об их слабостях и темной стороне личности. Но, будучи многогранной, она может вызвать и эмоции у читателя в зависимости от интерпретации представленных событий.

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