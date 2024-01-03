Світ захлеснув новий тренд у схудненні: у чому він полягає

Активні спортсмени зустрічають новий рік ще однією гарячою тенденцією у фітнесі - пілатесом на стіні. Це простий, веселий та швидкий спосіб прийти у форму, не виходячи з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренд у TikTok.

Що відомо про пілатес біля стіни

Новий тренд у вправах називається WallPilates (настінний пілатес) і вже може похвалитися 12 мільйонами переглядів TikTok.

Заняття пілатесом біля стіни замінюють поперечину для ніг, що використовується у традиційних заняттях.

Настінний пілатес набуває популярності (скриншот: YouTube/Trifecta Pilates)

З моменту свого створення сто років тому тренером Джозефом Пілатесом (звідси і назва) пілатес став широко популярним методом вправ для всього тіла, особливо серед жінок, які воліють тренування з низьким навантаженням, спрямовані на покращення сили та гнучкості, а також заспокійливі вправи. психічний стрес, як показали дослідження.

"Пілатес на стіні відмінно підходить для новачків, тому що стіна забезпечує стабільність і дозволяє вам здобути впевненість у рухах, отримуючи при цьому більшу підтримку, ніж тільки за допомогою ваги тіла", - каже тренер та експерт Макалум Лівок.

Настінний пілатес набуває популярності (скриншот: YouTube/Trifecta Pilates)

Спочатку пілатес використовувався як інструмент реабілітації для солдатів, які повернулися з війни, а також для танцюристів, щоб привести своє тіло в тонус і вилікувати біль. Це залишається найпопулярнішим методом фізичної реабілітації.

Ізометричне тренування – це метод тренування з низьким навантаженням, тобто він розвиває силу без навантаження на суглоби.

У пілатес єдиний опір, який у вас є, - це сила гравітації. Використовуючи стіну для статичного опору, ви можете прикласти силу.

Настінний пілатес набуває популярності (фото: today.com)

Практика з використанням стіни дозволяє тренуючись стабілізувати себе, допомагаючи досягти правильної форми та вирівнювання, щоб зосередитися на роботі правильних м'язів. Він також забезпечує додатковий опір, допомагаючи ефективніше нарощувати силу.

"Настінний пілатес відмінно підходить для покращення стабільності, балансу, сили та контролю", - пояснює Келлі Джардін, інструктор з пілатес.

На відміну від традиційного пілатесу, ваші ноги зазвичай підняті протягом більшої частини тренування, тому ви можете відчути покращення кровообігу, покращення травлення та сну, а також зменшення м'язових спазмів.