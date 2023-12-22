"Світ з Україною". Міноборони Британії потужно привітало людей з Різдвом (відео)
Україна вперше буде відзначати Різдво за новоюліанським календарем - 25 грудня. Міністерство Оборони Британії вирішило перед святами показати свою підтримку, країні, яка кожен день виборює право на існування у російського ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Міністерства у Facebook.
Привітання від Міноборони Британії
Зазначається, що після морозного дня тренувань на полігонах за мінусової температури українських солдатів зігріває різдвяний виступ струнного квартету.
Для українських солдатів, які тренуються у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс", було організовано серію різдвяних заходів щодо підвищення бойового духу.
На відео показаний орекстр, який грає для військових. В кінці можна почути гасло, яке тримає нас усіх: "Слава Україні!".
"Світ з Україною" - саме такі останні кадри різдвяного ролика.
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