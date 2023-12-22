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"Світ з Україною". Міноборони Британії потужно привітало людей з Різдвом (відео)

П'ятниця 22 грудня 2023 12:15
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"Світ з Україною". Міноборони Британії потужно привітало людей з Різдвом (відео) Міноборони Британії привітало Україну з Різдвом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Україна вперше буде відзначати Різдво за новоюліанським календарем - 25 грудня. Міністерство Оборони Британії вирішило перед святами показати свою підтримку, країні, яка кожен день виборює право на існування у російського ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Міністерства у Facebook.

Привітання від Міноборони Британії

Зазначається, що після морозного дня тренувань на полігонах за мінусової температури українських солдатів зігріває різдвяний виступ струнного квартету.

Для українських солдатів, які тренуються у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс", було організовано серію різдвяних заходів щодо підвищення бойового духу.

На відео показаний орекстр, який грає для військових. В кінці можна почути гасло, яке тримає нас усіх: "Слава Україні!".

"Світ з Україною" - саме такі останні кадри різдвяного ролика.

Як ми раніше писали, медик штурмової бригади дала важливу пораду українцям.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що спецпризначенці СБУ показали полювання на росіян дронами.

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