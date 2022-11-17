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Світ повинен це бачити: у Львові хірурги без електроенергії провели операцію на серці

Лікарі у Львові проводили операцію без світла (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Через постійні ракетні обстріли російських окупантів, українські лікарі змушені працювати в екстримальних умовах. Зокрема, у Львові кардіохірурги через відключення електрики робили складну операцію на серці в напівтемряві.

Про це повідомив львівський медик Олег Дуда у Facebook.

За словами лікаря, кардіохірурги навіть попри вимкнення електрики не відмовляються від порятунку життів та роблять складні операції буквально у напівтемряві.

"Ворог б'є по нашій інфраструктурі. Знеструмленими залишаються лікарні, але українські кардіохірурги Центру дитячої кардіології і кардіохірургії продовжують операцію на серці! Світ повинен побачити це фото. Нас не зламати! Україна переможе!", - написав Дуда.

У Львові лікарі роблять операцію без світла (facebook.com/olegdudaofficial)

Зазначимо, що 15 листопада російські військові здійснили масовий обстріл енергосистеми України. Тому запровадили аварійні відключення електроенергії, які потрібні, щоб зберегти енергосистему керованою.

У коментарях користувачі шоковані від героїзму лікарів та пишуть, що українців не зламати:

  • Світ має задуматися над такими кадрами, поки не пізно;
  • Дякую нашим лікарям за героічну працю;
  • Лікарям всієї України низький уклін;
  • Незламна та найсильніша нація.

Раніше ми повідомляли, що у Львові медики врятували хлопця, який три роки не міг ковтати їжу.

Також ми писали, що українські лікарі вперше зробили операцію на аневризмі ворітної вени.

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ЛьвівлікаріЕлектроенергіяоперация