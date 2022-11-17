Світ повинен це бачити: у Львові хірурги без електроенергії провели операцію на серці

Через постійні ракетні обстріли російських окупантів, українські лікарі змушені працювати в екстримальних умовах. Зокрема, у Львові кардіохірурги через відключення електрики робили складну операцію на серці в напівтемряві.
Про це повідомив львівський медик Олег Дуда у Facebook.
За словами лікаря, кардіохірурги навіть попри вимкнення електрики не відмовляються від порятунку життів та роблять складні операції буквально у напівтемряві.
"Ворог б'є по нашій інфраструктурі. Знеструмленими залишаються лікарні, але українські кардіохірурги Центру дитячої кардіології і кардіохірургії продовжують операцію на серці! Світ повинен побачити це фото. Нас не зламати! Україна переможе!", - написав Дуда.
Зазначимо, що 15 листопада російські військові здійснили масовий обстріл енергосистеми України. Тому запровадили аварійні відключення електроенергії, які потрібні, щоб зберегти енергосистему керованою.
У коментарях користувачі шоковані від героїзму лікарів та пишуть, що українців не зламати:
Раніше ми повідомляли, що у Львові медики врятували хлопця, який три роки не міг ковтати їжу.
Також ми писали, що українські лікарі вперше зробили операцію на аневризмі ворітної вени.