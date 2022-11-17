Мир должен это видеть: во Львове хирурги без электроэнергии провели операцию на сердце

По словам врача, кардиохирурги даже несмотря на выключение электричества не отказываются от спасения жизней и делают сложные операции буквально в полумраке.

"Враг бьет по нашей инфраструктуре. Обесточенными остаются больницы, но украинские кардиохирурги Центра детской кардиологии и кардиохирургии продолжают операцию на сердце! Мир должен увидеть это фото. Нас не сломать! Украина победит!", - написал Дуда.

Во Львове врачи делают операцию без света (facebook.com/olegdudaofficial)

Отметим, что 15 ноября российские военные совершили массовый обстрел энергосистемы Украины. Поэтому ввели аварийные отключения электроэнергии, которые нужны, чтобы сохранить энергосистему управляемой.

В комментариях пользователи в шоке от героизма врачей и пишут, что украинцев не сломать: