Мир должен это видеть: во Львове хирурги без электроэнергии провели операцию на сердце

Из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов, украинские врачи вынуждены работать в экстремальных условиях. В частности, во Львове кардиохирурги из-за отключения электричества делали сложную операцию на сердце в полумраке.
Об этом сообщил львовский медик Олег Дуда в Facebook.
По словам врача, кардиохирурги даже несмотря на выключение электричества не отказываются от спасения жизней и делают сложные операции буквально в полумраке.
"Враг бьет по нашей инфраструктуре. Обесточенными остаются больницы, но украинские кардиохирурги Центра детской кардиологии и кардиохирургии продолжают операцию на сердце! Мир должен увидеть это фото. Нас не сломать! Украина победит!", - написал Дуда.
Отметим, что 15 ноября российские военные совершили массовый обстрел энергосистемы Украины. Поэтому ввели аварийные отключения электроэнергии, которые нужны, чтобы сохранить энергосистему управляемой.
В комментариях пользователи в шоке от героизма врачей и пишут, что украинцев не сломать:
Ранее мы сообщали, что во Львове медики спасли парня, который три года не мог глотать еду.
Также мы писали, что украинские врачи впервые совершили операцию на аневризме воротной вены.