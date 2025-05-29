Свинячий язик - делікатес чи отрута? Вся правда про цей продукт

Свинячий язик вважається не лише делікатесом у традиційній кухні, а й джерело цінних поживних речовин. Але чи справді цей субпродукт варто включати часто у раціон?

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисний свинячий язик та якої норми дотримуватись у вживанні.

Користь для здоров'я

Джерело повноцінного білка

За словами нутриціолога Ольги Шаєвської, містить всі необхідні амінокислоти, що потрібні для відновлення тканин, підтримки м’язової маси та імунітету.

Багатий на вітаміни групи

Такий продукт містить важливі вітаміни групи В, зокрема:

B12 - підтримка нервової системи, кровотворення

B2 (рибофлавін) - для обміну речовин

B3 (ніацин) - для енергії, здорової шкіри та травлення

Мінерали

Язик містить залізо, який важливий для профілактики анемії. Також у складі є цинк, який важливий для імунітету, загоєння шкіри та гормонального балансу.

Тоді як фосфор необхідний для кісток та зубів.

Легко засвоюється

На відміну від деяких інших м’ясних продуктів, язик має ніжну структуру та майже не містить сполучної тканини, тому добре засвоюється навіть у людей із чутливим ШКТ.

Як часто можна їсти

За словами експерта, язик варто їсти 1-2 рази на тиждень, особливо для жінок з дефіцитом заліза, людей у відновленні або при підвищених фізичних навантаженнях.

Необхідно врахувати те, що язик може містити багато холестерину, тому людям із хворобами серця або високим рівнем холестерину слід вживати з обережністю.

Як і всі субпродукти, він потребує ретельної термічної обробки.

Найчастіше його варять, потім очищають від шкірки і додають у салати, холодці, закуски або смажать. Варити бажано з овочами (морквою, цибулею, лавровим листом) - для кращого смаку.