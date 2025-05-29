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Свиной язык - деликатес или отрава? Вся правда об этом продукте

Четверг 29 мая 2025 12:20
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Свиной язык - деликатес или отрава? Вся правда об этом продукте Чем полезен свиной язык для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Свиной язык считается не только деликатесом в традиционной кухне, но и источником ценных питательных веществ. Но действительно ли этот субпродукт стоит включать часто в рацион?

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезен свиной язык и какой нормы придерживаться в употреблении.

Польза для здоровья

Источник полноценного белка

По словам нутрициолога Ольги Шаевской, содержит все необходимые аминокислоты, необходимые для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и иммунитета.

Богат витаминами группы

Такой продукт содержит важные витамины группы В, в частности:

  • B12 - поддержка нервной системы, кроветворения
  • B2 (рибофлавин) - для обмена веществ
  • B3 (ниацин) - для энергии, здоровой кожи и пищеварения

Минералы

Язык содержит железо, которое важно для профилактики анемии. Также в составе есть цинк, который важен для иммунитета, заживления кожи и гормонального баланса.

Тогда как фосфор необходим для костей и зубов.

Легко усваивается

В отличие от некоторых других мясных продуктов, язык имеет нежную структуру и почти не содержит соединительной ткани, поэтому хорошо усваивается даже у людей с чувствительным ЖКТ.

Как часто можно есть язык

По словам эксперта, язык стоит есть 1-2 раза в неделю, особенно для женщин с дефицитом железа, людей в восстановлении или при повышенных физических нагрузках.

Необходимо учесть то, что язык может содержать много холестерина, поэтому людям с болезнями сердца или высоким уровнем холестерина следует употреблять с осторожностью.

Как и все субпродукты, он нуждается в тщательной термической обработке.

Чаще всего его варят, затем очищают от кожуры и добавляют в салаты, холодцы, закуски или жарят. Варить желательно с овощами (морковью, луком, лавровым листом) - для лучшего вкуса.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Ольги Шаевской и сайт Nutrient Optimiser.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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