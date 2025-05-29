Свиной язык - деликатес или отрава? Вся правда об этом продукте
Свиной язык считается не только деликатесом в традиционной кухне, но и источником ценных питательных веществ. Но действительно ли этот субпродукт стоит включать часто в рацион?
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезен свиной язык и какой нормы придерживаться в употреблении.
Польза для здоровья
Источник полноценного белка
По словам нутрициолога Ольги Шаевской, содержит все необходимые аминокислоты, необходимые для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и иммунитета.
Богат витаминами группы
Такой продукт содержит важные витамины группы В, в частности:
- B12 - поддержка нервной системы, кроветворения
- B2 (рибофлавин) - для обмена веществ
- B3 (ниацин) - для энергии, здоровой кожи и пищеварения
Минералы
Язык содержит железо, которое важно для профилактики анемии. Также в составе есть цинк, который важен для иммунитета, заживления кожи и гормонального баланса.
Тогда как фосфор необходим для костей и зубов.
Легко усваивается
В отличие от некоторых других мясных продуктов, язык имеет нежную структуру и почти не содержит соединительной ткани, поэтому хорошо усваивается даже у людей с чувствительным ЖКТ.
Как часто можно есть язык
По словам эксперта, язык стоит есть 1-2 раза в неделю, особенно для женщин с дефицитом железа, людей в восстановлении или при повышенных физических нагрузках.
Необходимо учесть то, что язык может содержать много холестерина, поэтому людям с болезнями сердца или высоким уровнем холестерина следует употреблять с осторожностью.
Как и все субпродукты, он нуждается в тщательной термической обработке.
Чаще всего его варят, затем очищают от кожуры и добавляют в салаты, холодцы, закуски или жарят. Варить желательно с овощами (морковью, луком, лавровым листом) - для лучшего вкуса.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Ольги Шаевской и сайт Nutrient Optimiser.
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