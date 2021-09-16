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"Дальше будет хуже": в ООН предупредили о катастрофических последствиях изменения климата

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Женева, Четверг 16 сентября 2021 13:24
"Дальше будет хуже": в ООН предупредили о катастрофических последствиях изменения климата Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Анастасия Рокитна

В ООН предупредили о катастрофических последствиях изменения климата. Генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш заявил, что у человечества не осталось времени, "нужно действовать".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Гутерриша на сайте ООН.

По его словам, страны должны сократить объемы выбросов в атмосферу, иначе мир столкнется с еще более негативными последствиями климатических изменений.

"Количество пожаров, наводнений, а также экстремальные погодные явления повсеместно нарастают. Эти изменения являются лишь началом будущего худшего. Последствия будут катастрофическими. У нас нет времени. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить дальнейший необратимый вред", - заявил генсек ООН.

Гутерриш объяснил, что может сдержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса: для этого нужны срочные, быстрые и масштабные сокращения парниковых выбросов.

"Мы хотим, чтобы все страны представили более перспективные программы по сокращению выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года", - заявил Гутерриш.

По его словам, 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре в Глазго, должна стать поворотным моментом.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата

Это международный экологический договор, цель которого заключается в стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климат Земли.

Стороны конвенции встречаются ежегодно с 1995 года на конференциях для оценки прогресса в борьбе с изменением климата.

Напомним, глава УкрГидрометцентра заявил, что вероятность природных катастроф увеличивается, в интервью для РБК-Украина он рассказал подробности.

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