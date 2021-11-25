До свидания, осень: прогноз погоды на выходные 27-28 ноября

Переменчивый уикенд

По сравнению с буднями, погода на выходные будет гораздо более комфортной.

Благодаря теплым воздушным массам, идущим в Украину со стороны Турции и Балканского полуострова, в субботу температура воздуха повысится в среднем до 6-10.

Особенно тепло будет в южных областях и на юго-востоке: в Одессе, Херсоне, Николаеве, Днепре и Запорожье ожидается до 11-14, отличная возможность для прогулки всей семьей!

Ну а холоднее всего (до 5-7), по прогнозу, будет в Ивано-Франковской, Ровенской, Луганской и Донецкой областях.

На востоке также возможны ночные заморозки до -1. При этом практически всю территорию Украины в субботу охватят дожди, облачная погода без осадков будет лишь в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

В воскресенье дожди пройдут только на Закарпатье и в западных областях, в Донецкой и Кировоградской областях, а также на юге. В Одессе, Николаеве и Херсоне возможны грозы - обязательно берите с собой зонты, если соберетесь на воскресную прогулку.

На остальной территории Украины будет ясно, без существенных осадков. Погода будет теплой для ноября - от 6-8 на западе до рекордных 13-14 на юге.

Погода на понедельник

В начале новой недели картина немного поменяется: температурные показатели останутся на уровне воскресных, но дожди пройдут уже по всей территории Украины.

По данным Sinoptik.ua, погода в начале недели будет теплой (от 3 на западе и северо-западе до 11-14 на юге страны), а осадки ожидаются как днем, так и ночью.

Народные приметы на выходные 27-28 ноября

В православии Филиппов день, или Куделица (27 ноября), предшествовал рождественскому посту.

Наши предки с самого утра прислушивались к карканью ворон: громкий птичий гомон сулил скорую оттепель.

А пасмурная погода в этот день говорила о том, что зима будет теплой.

У Гуриев день (28 ноября) считалось, что зима уже окончательно вытеснила осень. "Гурий прискакал на рябой кобыле", - говорили в народе.

И если вы уже давно хотели сходить в баню, ближайшее воскресенье - самый удачный день. Существовало поверье, что тот, кто попарится 28 ноября, весь год не будет знать проблем со здоровьем!