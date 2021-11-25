До побачення, осінь: прогноз погоди на вихідні 27-28 листопада

Мінливий вікенд

Порівняно з буднями погода на вихідні буде набагато комфортнішою.

Завдяки теплим повітряним масам, що йдуть в Україну з боку Туреччини та Балканського півострова, у суботу температура повітря підвищиться в середньому до 6-10.

Особливо тепло буде у південних областях та на південному сході - в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі очікується до 11-14. Чудова можливість для прогулянки всією родиною!

Ну, а найхолодніше (до 5-7), за прогнозом, буде в Івано-Франківській, Рівненській, Луганській та Донецькій областях.

На сході також можливі нічні заморозки до -1. При цьому практично усю територію України в суботу охоплять дощі - хмарна погода без опадів буде лише у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

У неділю дощі пройдуть лише на Закарпатті та у західних областях, у Донецькій та Кіровоградській областях, а також на півдні. Причому в Одесі, Миколаєві та Херсоні можливі грози - обов'язково беріть із собою парасольки, якщо зберетеся на недільну прогулянку.

На решті території України буде ясно, без істотних опадів. Погода буде теплою для листопада: від 6-8 на заході до рекордних 13-14 на півдні.

Погода на понеділок

На початку нового тижня картина трохи зміниться: температурні показники залишаться на рівні недільних, але дощі пройдуть уже по всій території України.

За даними Sinoptik.ua, погода на початку тижня буде теплою (від 3 на заході та північному заході до 11-14 на півдні країни), а опади очікуються як удень, так і вночі.

Народні прикмети на вихідні 27-28 листопада

У православ'ї Пилипів день, або Куделиця (27 листопада), передував Різдвяному посту.

Наші пращури зранку прислухалися до круків - гучний пташиний гомін обіцяв швидку відлигу.

А похмура погода в цей день говорила про те, що зима буде теплою.

У Гуріїв день (28 листопада) вважалося, що зима вже остаточно витіснила осінь. "Гурій прикотив на рябій кобилі", - говорили в народі.

І якщо ви вже давно хотіли сходити в лазню, найближча неділя - найвдаліший день. Існувало повір'я, що той, хто попариться 28 листопада, весь рік не знатиме проблем зі здоров'ям!