Свидание в Киеве едва не закончилось фатально: ухажер принес с собой пистолет

В Киеве мужчина пришел на свидание с пистолетом и начал угрожать новой знакомой. Пара познакомилась в интернете, и женщина пригласила мужчину к себе домой.

Детали неудачного свидания рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева на странице в Facebook.

Киевлянка познакомилась с мужчиной в интернете и пригласила его в гости. Однако для подстраховки вместе с ней в квартире находилась подруга, которая по факту и спасла ей жизнь.

Мужчина приехал по указанному адресу и просто ворвался в квартиру с пистолетом. Он начал угрожать женщине и ее подруге. Одной из женщин удалось вырваться на улицу и вызвать полицию.

"Одна из женщин смогла выбежать из квартиры и позвонила в полицию. Патрульные по дороге до улицы Арсенальной, где произошел инцидент, поддерживали с ней телефонную связь. В подъезде инспекторы встретили мужчину, который шел, держа в руках предмет, похожий на оружие. Патрульные быстро выбили у него предмет из рук и задержали мужчину", - рассказали о ситуации в полиции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и определения правовой квалификации действиям задержанного.

Что именно задержанный требовал от своих жертв, не сообщается.

В Киеве мужчина пришел на свидание с пистолетом