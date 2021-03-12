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Свидание в Киеве едва не закончилось фатально: ухажер принес с собой пистолет

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 12:23
Свидание в Киеве едва не закончилось фатально: ухажер принес с собой пистолет В Киеве мужчина пришел на свидание с питолетом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве мужчина пришел на свидание с пистолетом и начал угрожать новой знакомой. Пара познакомилась в интернете, и женщина пригласила мужчину к себе домой.

Детали неудачного свидания рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева на странице в Facebook.

Киевлянка познакомилась с мужчиной в интернете и пригласила его в гости. Однако для подстраховки вместе с ней в квартире находилась подруга, которая по факту и спасла ей жизнь.

Мужчина приехал по указанному адресу и просто ворвался в квартиру с пистолетом. Он начал угрожать женщине и ее подруге. Одной из женщин удалось вырваться на улицу и вызвать полицию.

"Одна из женщин смогла выбежать из квартиры и позвонила в полицию. Патрульные по дороге до улицы Арсенальной, где произошел инцидент, поддерживали с ней телефонную связь. В подъезде инспекторы встретили мужчину, который шел, держа в руках предмет, похожий на оружие. Патрульные быстро выбили у него предмет из рук и задержали мужчину", - рассказали о ситуации в полиции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и определения правовой квалификации действиям задержанного.

Что именно задержанный требовал от своих жертв, не сообщается.

В Киеве мужчина пришел на свидание с пистолетом

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео "голливудской" погони полицейских в Киеве.

А также рассказывали о том, что в центре Киева парень прошелся по Mercedes, который был припаркован на переходе.

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