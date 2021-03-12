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Побачення в Києві ледь не закінчилося фатально: залицяльник приніс з собою пістолет

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 12:23
Побачення в Києві ледь не закінчилося фатально: залицяльник приніс з собою пістолет У Києві чоловік прийшов на побачення з питолетом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві чоловік прийшов на побачення з пістолетом і почав погрожувати новій знайомій. Пара познайомилася в інтернеті, і жінка запросила чоловіка до себе додому.

Деталі невдалого побачення розповіли в пресслужбі Патрульної поліції Києва на сторінці Facebook.

Киянка познайомилася з чоловіком в інтернеті та запросила його в гості. Однак для підстраховки разом з нею у квартирі знаходилася подруга, яка за фактом і врятувала їй життя.

Чоловік приїхав за вказаною адресою і просто увірвався у квартиру з пістолетом. Він почав погрожувати жінці і її подрузі. Одній з жінок вдалося вирватися на вулицю і викликати поліцію.

"Одна з жінок змогла вибігти з квартири та зателефонувала в поліцію. Патрульні по дорозі до вулиці Арсенальній, де стався інцидент, підтримували з нею телефонний зв'язок. В під'їзді інспектори зустріли чоловіка, який йшов, тримаючи в руках предмет, схожий на зброю. Патрульні швидко вибили у нього предмет з рук і затримали чоловіка", - розповіли про ситуацію в поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з'ясування обставин події та визначення правової кваліфікації дій затриманого.

Що саме затриманий вимагав від своїх жертв, не повідомляється.

У Києві чоловік прийшов на побачення з пістолетом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося відео "голлівудської" погоні поліцейських в Києві.

А також розповідали про те, що у центрі Києва хлопець пройшовся по Mercedes, який був припаркований на переході.

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