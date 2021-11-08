Свето-звуковое шоу и штраф за подъем: факты о египетских пирамидах, которые вы вряд ли знали раньше (видео)

Египетские пирамиды - величайшее архитектурное творение. Это гигантские каменные усыпальницы фараонов, окутанные множеством тайн. Они стоят уже более четырех тысяч лет.

Чем еще интересны эти сооружения, рассказали Антон Зайцев и Анфиса Черных - ведущие тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света" на Новом канале (чтобы смотреть видео - проскрольте до конца страницы).

Факт №1: вид с телевышки

Египетские пирамиды стоят в пригороде столицы Египта Каиры - на плато Гиза. Но увидеть их можно и из города - стоит только прийти на остров Гезира и подняться на смотровую площадку Каирской телевышки.

"Каирская телебашня - самая высокая в Египте и во всей северной Африке. Она даже выше пирамиды Хеопса (ее высота - 187 метров)! Входной билет обойдется в 13 долларов. С площадки открывается вид на город, а также на пирамиды - они расположены в 15 километрах", - рассказал Антон.

Кадр из видео

Факт №2: первая пирамида

Самая первая египетская пирамида - пирамида Джоссера - находится в городке Саккара, в стороне от избитых туристических маршрутов. Она возвышается над землей на 60 метров. Но это только то, что мы видим - огромная часть пирамиды находится под землей. Именно там, в глубине, находится гробница фараона Джоссера.

"В отличие от самых известных пирамид, которые облеплены туристами, здесь можно побыть один на один с вечностью. Чтобы ощутить всю магию пирамиды, стоит спуститься к самой гробнице фараона", - поделилась впечатлениями Анфиса.

Факт №3: свето-звуковое шоу

Для всякого желающего, у кого завалялись в кармане лишние 900 долларов, на пирамидах организовывают свето-звуковое шоу.

"Сначала подсвечивается одна пирамида, потом вторая, играет музыка, а томный голос рассказывает историю происхождения пирамид. Это очень интересно! Ну а какое еще представление могло быть на гробницах?" - отметила Черных.

Кадр из видео

Факт №4: величие пирамиды Хеопса

Издали кажется, что пирамида сложена из небольших кирпичиков. Но когда оказываешься у ее подножья, понимаешь, что это гигантские блоки, размером почти с человеческий рост. Самая высокая - пирамида Хеопса.

"Ее высота - 140 метров. Это как три 16-этажных дома. До 1880 года пирамида Хеопса была самой высокой постройкой в мире. Два миллиона блоков, площадь в 10 футбольных полей, а ее вес оценивают примерно в пять миллионов тонн", - отметил ведущий тревел-шоу.

Факт №5: запрет на покорение пирамид

С 2019 года карабкаться на пирамиды запрещено - за это грозит 100 тысяч египетских фунтов (около 167 тыс. грн) штрафа и от месяца тюрьмы. А все потому, что кто-то снимал на верхушке видео 18+.